重型座車SUV、皮卡 議員擬徵收重量費

加州打算對重型汽車徵收重量費 。 (Unsplash/Erik Mclean)

根據一項正在由加州 立法機構審核的提案，加州可以考慮對較重的乘用車，如卡車和多功能休旅車SUV ，收取基於重量的登記費。

聖地牙哥民主黨議員沃德（Chris Ward）希望加州交通委員會（California Transportation Commission）研究對重型汽車 徵收重量費的成本和效益，以支付道路安全改善項目。

沃德的法案AB251，將要求交通委員會在2025年底前向立法機構提交研究報告。研究將包括建議的立法，以及 「分析車輛重量與弱勢道路使用者傷亡之間的關係」。

如果沃德的法案得到州長的簽署，車輛重量費並不會很快啟用。但汽車製造商正推出越來越重的卡車和SUV車型，街道安全倡導者說，這嚴重削弱了在減少交通死亡和嚴重傷害方面的努力。

沃德稱有研究表明，涉及較重車輛的車禍死亡率可能更高，特別是重達數千磅的車型。「AB251法案將進一步研究車輛重量和傷害之間的關系，以幫助為未來的政策提供信息」。

該研究將審視加州將從乘用車的重量收費中收益多少，以及哪些重量將被用作潛在收費的截止點。

目前，加州是主要根據車輛價值收取登記費的少數幾個州之一。根據全國州立法機構會議的數據，至少有14個州已經在收取基於重量的車輛登記費。

重量費可能對加州車主產生廣泛影響。根據車輛管理局（DMV）的數據，在加州註冊的六輛汽車中大致有一輛是可能需要繳納重量費的卡車。

美國高速公路安全保險協會（The Insurance Institute for Highway Safety）最近的一項研究分析了最近的聯邦車禍數據，發現與小型車輛相比，SUV和皮卡貨車司機在轉彎時撞到行人的可能性超過三倍。

聯邦政府正在向各州和城市發放八億美元的補助資金用於道路項目，以減少道路和高速公路上的交通死亡事故；一些城市也積極推行對街道的重新設計和政策，以減少路上的傷亡事故。「然而，與此同時，我們看到車輛變得更大、更重、更快、更危險」。「零死亡願景（Vision Zero）的執行董事沙胡姆（Leah Shahum）說。

沙胡姆說，加州的重量費可能會推動其他州效仿，並補充說，聯邦監管機構應該對大型和重型汽車製造商在車輛設計上施加限製。