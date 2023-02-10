我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

歷經9場暴雨 加州30口水井仍乾涸

編譯組／綜合報導
長年乾旱造成加州許多水井乾涸，就算這個冬季降下破紀錄雨量也沒有太大的幫助。（美聯社）
長年乾旱造成加州許多水井乾涸，就算這個冬季降下破紀錄雨量也沒有太大的幫助。（美聯社）

這個冬季，連續九場大氣河風暴（atmospheric river）在加州降下數兆加侖的雨水，淹沒了許多社區和農田。然而，這麼多雨水對補充身為加州主要飲用水來源的地下水，卻沒有太大的幫助。

在經歷長期乾旱和過度抽取含水層後，聖荷昆谷（San Joaquin Valley）居民眼睜睜地看著他們的水井乾涸。一場為期兩周的洪水，甚至是整個潮濕的冬季，都無法緩解乾旱問題。

即便在1月加州河流淹沒數千畝土地之際，州政府官員依舊收到30多口井見底的報告，讓過去十年來全加州枯井數目增加至5000多口。

加州水資源局（Department of Water Resources）乾旱經理瓊斯（Jeanine Jones）說：「僅靠一個多雨的年份，是不足以補充我們在過去十多年裡流失的地下水存量。」

大雨可以在幾天內到達淺層的地下水盆地，但必須從地下深處抽水的地區，例如聖荷昆谷，雨水流至含水層需要好幾個月的時間。

恢復加州地下水含量不是等待雨水滲入地層這麼簡單，需要對計畫進行詳細規畫和科學分析，並動用加州數千萬元資金購買土地，或補償被洪水淹沒農田的農民。從另一方面來看，居民也必須減少抽水。

戴維斯加大水文地質學教授法格（Graham Fogg）表示，最新的降雨可以幫助到地下水受影響最小的地區，例如沙加緬度盆地（Sacramento basin）大部分地區，因為當地地下水位只低於地面25到30呎，但聖荷昆谷的地下水位低於地面100到300呎，有些地方甚至低至700呎。

法格說：「加州大部分乾涸的水井都位於聖荷昆谷，要提升地下水水位需要數年到數十年的時間，不僅要補充含水層水量，還要減少抽水。」

根據州政府官員和其他地下水專家的說法，聖荷昆谷大多數水井幾乎已經沒有復原的機會，除非徹底禁止抽取這些水井的水。

地下水是加州最寶貴的天然資源之一，在正常時期能提供加州40%的用水。在沒有其他水源、主要仰賴進口水的許多農村城鎮，地下水是他們廉價的當地水源，在乾旱年份顯得格外重要，被稱為「流動黃金」（liquid gold）。

加州 洪水 風暴

上一則

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

下一則

2/11暢小平婚介中心情人節相親聯誼聚餐

延伸閱讀

加州8人快閃盜竊蘋果店 擄走超50萬產品

加州8人快閃盜竊蘋果店 擄走超50萬產品
世上最長壽鼠 加州這隻小鼠獲金氏世界紀錄

世上最長壽鼠 加州這隻小鼠獲金氏世界紀錄
人民不該活在恐懼中 參議員帕迪拉籲嚴控槍

人民不該活在恐懼中 參議員帕迪拉籲嚴控槍
槍枝暴力 亞裔較其他族裔更擔心

槍枝暴力 亞裔較其他族裔更擔心
「美國人不應活在恐懼中」總統疾呼控槍 加州議員力挺

「美國人不應活在恐懼中」總統疾呼控槍 加州議員力挺
天然氣價格飆漲 加州州長紐森令徹查

天然氣價格飆漲 加州州長紐森令徹查

熱門新聞

陸儀鳳在「楚留香大結局」的劇照。（影片截圖）

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

2023-02-02 20:24
為買螃蟹，很多華人在超市排長隊等候。（記者邵敏／攝影）

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

2023-02-05 20:06
華人新冠檢測後收到一張千元賬單，自付額三百多。（記者邵敏／攝影）

洛縣華人新冠檢測收千元帳單 「一直以為還免費」

2023-02-05 19:17
於七年前踏上單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，如今來到美國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

2023-02-07 22:04
公寓經常突發停電，小昕和室友為此專門購買了插電池的台燈。（受訪者提供）

中國人專坑中國人？留學生在LA心酸租房史

2023-02-02 13:51
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

2023-02-08 11:55

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘
金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位