歷經9場暴雨 加州30口水井仍乾涸

長年乾旱造成加州許多水井乾涸，就算這個冬季降下破紀錄雨量也沒有太大的幫助。（美聯社）

這個冬季，連續九場大氣河風暴 （atmospheric river）在加州 降下數兆加侖的雨水，淹沒了許多社區和農田。然而，這麼多雨水對補充身為加州主要飲用水來源的地下水，卻沒有太大的幫助。

在經歷長期乾旱和過度抽取含水層後，聖荷昆谷（San Joaquin Valley）居民眼睜睜地看著他們的水井乾涸。一場為期兩周的洪水 ，甚至是整個潮濕的冬季，都無法緩解乾旱問題。

即便在1月加州河流淹沒數千畝土地之際，州政府官員依舊收到30多口井見底的報告，讓過去十年來全加州枯井數目增加至5000多口。

加州水資源局（Department of Water Resources）乾旱經理瓊斯（Jeanine Jones）說：「僅靠一個多雨的年份，是不足以補充我們在過去十多年裡流失的地下水存量。」

大雨可以在幾天內到達淺層的地下水盆地，但必須從地下深處抽水的地區，例如聖荷昆谷，雨水流至含水層需要好幾個月的時間。

恢復加州地下水含量不是等待雨水滲入地層這麼簡單，需要對計畫進行詳細規畫和科學分析，並動用加州數千萬元資金購買土地，或補償被洪水淹沒農田的農民。從另一方面來看，居民也必須減少抽水。

戴維斯加大水文地質學教授法格（Graham Fogg）表示，最新的降雨可以幫助到地下水受影響最小的地區，例如沙加緬度盆地（Sacramento basin）大部分地區，因為當地地下水位只低於地面25到30呎，但聖荷昆谷的地下水位低於地面100到300呎，有些地方甚至低至700呎。

法格說：「加州大部分乾涸的水井都位於聖荷昆谷，要提升地下水水位需要數年到數十年的時間，不僅要補充含水層水量，還要減少抽水。」

根據州政府官員和其他地下水專家的說法，聖荷昆谷大多數水井幾乎已經沒有復原的機會，除非徹底禁止抽取這些水井的水。

地下水是加州最寶貴的天然資源之一，在正常時期能提供加州40%的用水。在沒有其他水源、主要仰賴進口水的許多農村城鎮，地下水是他們廉價的當地水源，在乾旱年份顯得格外重要，被稱為「流動黃金」（liquid gold）。