加州建築工法不斷改進 遇類似土國強震仍難免死傷

土耳其發生強震，加州也得居安思危。圖為土耳其強震後的畫面。（美聯社）

土耳其南部一天內連續兩次規模7.8與規模7.5的強震，對於同樣發生過多次大地震 的加州 來說可說是感同身受。雖然加州近幾年沒有大型地震發生，但是專家認為，以南加 聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）的特性而言，確實有可能發生類似的強震。

土耳其災情慘重的原因之一在於，兩次地震發生的斷層不同，脆弱的建築物躲過第一次震波，不同方向來的第二波也會震垮。專家說，這就是為何土耳其很多建築出現X型的裂痕。但是，就算在這樣的強震下，還是有許多建物躲過一劫，最大的原因就是它們是依照新工法興建的，而這些工法與加州現在要求的非常類似。

當然，加州的建築法規也是跟著受災狀況而不斷改進的，但是就算是最新的工法，面對超級地震還是難免有死傷。美國地質調查局（USGS）的模擬測試顯示，北加海沃斷層（Hayward Fault）發生規模7的強震，也會至少800死，還會有更多人葬生火窟；穿越洛杉磯、橙縣的朋地岡斷層（Puente Hills fault）如果發生規模7.5的地震，死亡人數更可能高達3000至1萬8000人，還會導致水電瓦斯管線四處斷裂。