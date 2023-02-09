蒙市管理槍案捐款 設MPK支持基金

蒙市市政廳前設立的紀念場所（記者朱敏梓／攝影）

2023年1月21日，蒙市「舞星」舞社的一場槍擊 事件導致11人遇害，9人重傷。這場蒙市史無前例的重大悲劇發生以來，蒙市政府持續收到來自聯邦、州、地方和個人的援助資金，為此特別設立MPK支持基金，用以管理此類援助資金，確保公平且迅速地分配給有需要的人們。

蒙市議會在1月31日特別會議上決定，設立「蒙特利公園受害者和家庭支持基金」（Monterey Park Victim and Family Support Fund），簡稱「MPK 支持基金」，並作為蒙市政府認可的唯一接受捐贈和管理的官方平台，從而避免捐款流至任何不法和欺詐組織。該基金將負責協調慈善捐款的收集、管理和分配，用以幫助受害者獲得經濟和其他援助，以及為在槍擊案中受影響的人們提供包括心理輔導等項服務。此外，該基金還將用於維護蒙市基礎設施，使其能夠在發生類似悲劇時，可以立即響應社區的需求，減輕市政府的負擔。

為幫助管理通過MPK支持基金分配的捐款，蒙特利公園市 批准了一項行政命令，將加州 社區基金會（California Community Foundation）設立為該市官方基金MPK支持基金的行政運營商。總部位於洛杉磯的加州社區基金會，已向面臨災難和困難的社區提供了超過2億元的贈款。

市議會還決定，洛杉磯亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice Southern California) 將加入該基金的諮詢監督委員會，針對這些資金的分配提出建議。亞美公義促進中心在槍擊事件發生後加入政府援助隊伍，啟動了受害者眾籌基金GoFundMe頁面，並在短短兩周內籌集了超過100萬元捐款。

此外，市議會提名幾位相關人員組成監督委員會，以及將任命一名基金管理人。