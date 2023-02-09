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槍枝暴力 亞裔較其他族裔更擔心

編譯組／綜合8日電
調查顯示，加州亞裔比其他族裔更害怕成為槍枝暴力受害者。此為示意圖。（Getty Images）
調查顯示，加州亞裔比其他族裔更害怕成為槍枝暴力受害者。此為示意圖。（Getty Images）

根據洛杉磯加大衛生政策研究中心（UCLA Center for Health Policy Research）與「亞太裔數據」（AAPI Data）7日公布的一份報告，在上個月蒙特利公園市和半月灣發生大規模槍擊案之前，加州亞裔居民對成為槍枝暴力受害者的恐懼早已比其他族裔高。

報告指出，約66%的加州亞裔和相似比率的夏威夷原住民和太平洋島民表示，他們「非常擔心」或「擔心」成為槍枝暴力受害者，明顯高於加州所有族裔平均的43%。這份報告引用了洛杉磯加大2021年的加州衛生訪問調查（California Health Interview Survey）結果，這項調查訪問了加州超過2萬戶家庭。

與亞裔相比，擔心成為槍枝暴力受害者的西語裔受訪者為49%，非裔45%，白人30%。

「亞太裔數據」創辦人，也是河濱加大公共政策教授拉馬克里希南（Karthick Ramakrishnan）表示，由於2021年是這項調查首次提出這個問題，目前還不清楚亞裔對槍枝暴力的恐懼程度是否高於從前。

在亞裔當中，以韓裔對槍枝暴力的恐懼程度最高，有70%的韓裔受訪者表示「非常擔心」或「擔心」。其次是華裔和菲律賓裔的66%，越南裔為62%。恐懼程度最低的是日裔，為49%。

各族裔對槍枝暴力恐懼程度。（資料來源：亞太裔數據）
各族裔對槍枝暴力恐懼程度。（資料來源：亞太裔數據）

拉馬克里希南表示，亞裔對槍枝暴力的恐懼程較高可能是由幾個因素導致的，包括疫情爆發後針對亞裔居民的仇恨犯罪和事件的報導，過去幾年在學校、電影院、其他公共場所發生的一連串大規模槍擊事件也加劇了人們的恐懼。拉馬克里希南認為，如果現在進行同樣的調查，亞裔擔心成為槍枝暴力受害者的比率可能會更高。

拉馬克里希南指出，「亞太裔數據」之前所做的研究顯示，亞裔通常是最支持管制槍枝的族裔，比率高於全國平均。

拉馬克里希南說：「槍枝管制對亞裔來說是一個重要的議題，他們認為這個議題沒有受到應有的重視。透過蒙特利公園市和半月灣的大規模槍擊事件，我們希望進入亞裔應該參與控槍討論的階段，也代表槍枝管制組織必須關心並投資美國亞裔社區。」

亞裔 加州 蒙特利公園市

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