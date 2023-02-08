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天然氣價格飆漲 加州州長紐森令徹查

編譯組／綜合7日電
加州天然氣價格飆漲，州長紐森呼籲聯邦能源監管機構進行調查。（Getty Images）
加州天然氣價格飆漲，州長紐森呼籲聯邦能源監管機構進行調查。（Getty Images）

由於天然氣價格近來飆漲，加州州長紐森（Gavin Newsom）呼籲聯邦能源監管機構對此現象進行調查。

在南加州天然氣批發價格去年12月飆升為美國天然氣期貨基準價格的九倍後，紐森6日致函聯邦能源管制委員會（Federal Energy Regulatory Commission），要求調查市場是否有操縱、反競爭行為或其他活動，導致美國西部天然氣成本高得嚇人。

紐森在信中表示，寒冷天氣等因素「無法解釋價格飆漲的程度和持續的時間」。

加州兩大天然氣公司太平洋瓦電（PG&E）和南加州瓦斯公司（SoCoGas）表示，他們支持紐森的調查呼籲。兩家公司稱，天然氣價格的飆漲要歸咎於他們無法控制的因素，例如德州輸送天然氣的管道出現問題和天然氣儲存問題。他們指出，他們並未從購買天然氣中獲利，僅對顧客收取成本費用。

PG&E表示，從2022年11月到2023年3月，北加州每月平均瓦電費已上漲至328元，與一年前平均248元相比大漲了32%。這個問題在南加州更嚴重，與一年前相比，當地瓦電費高出一倍多。

儘管天然氣價格已從12月的最高點開始回落，但加州公用事業委員會7日承認，他們必須採取措施限制天然氣價格飆漲，以免下一個寒冷冬季再出現類似情況。

不過，加州公用事業委員會只對電價有管理權，但電價有部分是受到天然氣價格影響，因為天然氣是發電的燃料之一。截至2021年，加州38%的用電量是由天然氣提供的。在美國，天然氣價格是由聯邦管理的。

公用事業委員會7日聽取了天然氣採購、市場專家、政府機構和公用事業公司的意見，但未提出他們將做些什麼來幫助加州居民，這讓與會的居民不滿，許多人批評委員會避談他們保持能源價格可負擔性的責任。

天然氣交易員威廉森（Michael Williamson）在會議上建議，委員會應進一步注意公用事業公司如何管理天然氣儲存系統。他說：「PG&E說他們提供天然氣沒有錢賺，但他們在天然氣市場上也不會賠錢。」

天然氣 加州 紐森

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