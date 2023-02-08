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歷史拼圖／酪梨也是移民 名牌Hass發跡有故事

編譯胡立宗／綜合報導
Hass酪梨。（取自California Avocado網站）
Hass酪梨。（取自California Avocado網站）

說到酪梨，自然會聯想到生產量占全美90%的加州，不過，酪梨其實也是墨西哥移民。早在西元前7000至5000年，墨西哥中南部就已經出現學名為Persea americana的酪梨，考古學家證實印加人在西元前750年就已經開始栽種酪梨樹，不過直到西班牙征服者將阿茲特克文的酪梨改稱「aguacate」，1696年變成英文的「avocado」後，酪梨才逐漸為西方文化所知。

今天的酪梨，除了是加州菜餚的主角之一，更是重要經濟作物。種植面積達到5萬英畝，北從蒙特瑞（Monterey）、南至聖地牙哥都可看到。而現今最為有名的品種「Hass」，全加州的Hass樹都來自拉哈布拉岡（La Habra Heights）的母樹，她活了76年後，於2002年死亡，但是她的子子孫孫仍然堅持每年生產150顆、全重60磅以上的酪梨。

最早進入加州的酪梨品種是1871年引進的，1900年代後便成為經濟作物之一，甚至讓農民開始編撰California Avocado Society Yearbook。到了1950年代，加州已經有25種酪梨，「Fuerte」是市占率達三分之二的霸主。然而，1930年代開始萌芽的Hass卻後來居上，1970年代已經取代Fuerte成為加州酪梨霸主。

Hass酪梨的母樹。（取自California Avocado網站）
Hass酪梨的母樹。（取自California Avocado網站）

Hass品種的發跡背後也有一段奇妙故事。最早發現Hass樹種的人是惠堤爾（Whittier）的A.R. Rideout，他的興趣就是到處發掘酪梨新種。1920年代，郵差Rudolph Hass從A.R. Rideout手中買下了一顆種子，並且開始培養，但是他原本是想藉這棵後來被稱為「母樹」的樹苗接枝，但是母樹一直排斥外來種，Rudolph Hass甚至一度差點砍掉母樹。

還好，Rudolph Hass的子女說服了老爸，說母樹的果子比Fuerte種還要好吃，而且又脆，Rudolph Hass這才保留了母樹，並在1935年申請了專利保護。惠堤爾的苗圃主人Harold Brokaw發現Hass種的商業潛力，因此與Rudolph Hass達成75：25的分帳合約，由Harold Brokaw負責大量種植Hass樹種，並推廣Hass酪梨。

好巧不巧，Hass酪梨雖然外表黝黑，但樹種的結實量高於Fuerte樹種，而且成熟期正好與Fuerte錯開，因此陰錯陽差地一上市就賣光光。雖然Hass樹種專利在1952年過期，Rudolph Hass也在同年過世，但是特殊口感、保存期長的Hass酪梨一直獲得市場肯定，1970年代終於成為加州主要品種，現在更占全球食用酪梨產量的80%以上。

加州 墨西哥 拉哈布拉岡

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