法廊快報／加班費怎麼領 加州與聯邦大不同

加班費的錯誤認定，常成為加州雇主被告的原因。（本報資料照片）

「加班費」（overtime pay）就是正常工時之外老闆該付的薪水，這點一般人都知道，但是您可能不知道的是，聯邦與加州 法規對「加班」與「加班費」的定義大不相同。

第一，什麼叫加班？

聯邦「公平勞動基準法」（Fair Labor Standards Act，FLSA）的認定是，連續7天、每天24小時所構成的168小時「工作周」（workweek）內，超過40個工時以上的勞動才算是「加班」。因此依照聯邦法規，一個「工作周」內只上班3天，就算每天工作14小時，「加班」也只有2小時。

但依加州勞工 法規，每個「工作周」只能有五個「工作天」（workday），每個工作天的工時只能有8個小時，超過8小時的部分應領1.5倍時薪，超過12小時的部分應領2倍時薪。因此換成受加州法律保障的勞工，3個工作天、各14個工時之下，24個正常工時領原本時薪，12個工時應該領1.5倍時薪，6個工時應該領2倍時薪。

那麼全美連鎖店的加州雇主可不可主張，他們的工時是依照聯邦法規計算？答案是「不」。因為在聯邦、加州，甚至是各縣市的規定不同時，加州規定雇主必須依照對勞工最有利的法規行事，因此就算是全美連鎖店還是必須依照加州法規發加班費。如果當地政府另有更嚴規定，也必遵守。

第二，加班費該給多少？

加班費的基數要看法定的最低工資。聯邦2009年制定的最低工資，時薪為7.25元，加班費的基數也是7.25元，然後據此加發1.5倍的加班費。但是換到加州，由於2017年開始，每年元旦都會調漲最低工資，2023年起，不分公司規模大小最低時薪 更一律加到15.50元，因此依照最利於勞工的原則，雇主加班費的基數都要15.50元起跳。部分縣市的最低工資比加州還高，當地雇主自然也要比照。

雇主要不要給加班費，則要看員工是「豁免員工」或「非豁免員工」（Exempt / Non-Exempt Employee）。 豁免員工包括責任制的主管，或是按件計酬的工作者，雇主可以不給這些人加班費。但是加州對「豁免」的定義又比聯邦嚴格，執行豁免業務占工時50%以上者，雇主才可以不發加班費，遠高於聯邦門檻的20%工時。加上，除了豁免員工以外的都算非豁免員工，雇主都要依法發放加班費，因此在加州開店，雇主付工資時「付對」比「付多」更重要。

至於，員工可不可以自願少拿加班費？這就跟自願拿低於最低工資的時薪一樣，聯邦法律明定「不可以」，因此不要以為員工簽了同意書，不領加班費或少領加班費，雇主就能少花點錢。同時，加州規定，顧客給的小費算是員工的合法所得，雇主不能因為有小費，就少付薪水或加班費，這也是外來老闆常常被加州員工告的原因之一。