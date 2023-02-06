2030禁天然氣 電力供應跟不上

加州推動全面電氣化政策，但專家表示，經常因天災停電的加州必須先升級基礎設施和提供備用方案。（Getty Images）

加州 對全面電氣化懷有雄心壯志，高喊不會再興建天然氣發電廠。加州已表示，將從2030年開始禁售以天然氣為燃料的加熱器，到2035年，大部分加州人將無法再購買新的汽油驅動車。

雖然這些計畫的目的是為了減少與氣候變遷和其他疾病相關的污染，但一個必須正視的問題是： 風暴 、熱浪、野火等自然災害不斷在加州造成停電，居民可能有幾天、甚至幾周無電可用。這是一個讓聖他克魯茲縣議員麥佛森（Bruce McPherson）反覆思考的問題。

麥佛森表示，他非常支持電氣化，但也非常關心電力基礎設施升級的速度，因為他的選民經常遭遇好幾天或好幾周斷電的情況。他指出，在過去兩個月裡，加州每兩天就有一次停電。

麥佛森說：「我知道太平洋瓦電（PG&E）正在加速採取行動，但根據我的了解，要在全面電氣化開始前，將基礎設施升級到具有滿足實際需求的能力，我們還有很長的路要走。」

PG&E表示，從2022年除夕到今年1月15日，有超過260萬PG&E用戶在風暴中停電。在去年9月的超級熱浪中，有數十萬加州人無電可用。多年來的嚴重野火也讓居民付出代價，因為PG&E不僅會在發生火災時斷電，在有強風的日子裡也會為了預防設備引發火災而斷電。

頻繁停電可能妨礙加州電氣化政策的推動。根據聖他芭芭拉加大教授史托克斯（Leah Stokes）的研究，與沒有遇過停電的居民相比，遇過停電的居民對購買石化燃料發電機的興趣相對較高，但對購買電動車 的興趣較低。

不過，支持電氣化的史托克斯認為，未來，電動車將成為解決住家停電問題的主流方式，因為它的電池可以做為房屋的備用電源。目前，市面上只有少數幾款電動車具有這項功能。根據非牟利組織「德州環境」（Environment Texas）的數據，福特的2022 F-150 Lightning電動車有能力提供電力給三人居住的房屋。

柏克萊加大電氣工程退休教授邁爾（Sascha von Meier）表示，愈來愈多公用事業單位發現，提供用戶家用電池或太陽能電力，比電線地下化更便宜、更有效。在一項實驗計畫中，PG&E提供家用電池給100名經常遇到野火而停電的用戶使用，這些電池會在停電後馬上啟動。

此外，電力專家表示，範圍較小的地區適合使用微電網（microgrid）作為替代方案，因為微電網可以獨立運作，部分與大電網有連接的微電網在斷電時會切斷與大電網的連接。

PG&E公用事業夥伴與創新副總裁奧克斯特（Aaron August）表示，他們正在拆除一些高野火風險地區的電線桿和電纜，轉而興建由當地負責營運的太陽能、電池和備用發電機的微電網。

邁爾表示，微電網可能是最好的備用方案，可以在嚴重受氣候影響的地區維持可靠的供電。