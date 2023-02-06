美食樂園╱入選YELP百強 4餐廳各具特色

Lido Bottle Works的餐點。（取自Lido Bottle Works網站）

Yelp 2022年全美百強餐廳出爐後，可為南加 人增加四個可以一去的好店，因為加州只有四家店入選，而且全部都在南加，三個位在橙縣 ，一家在洛杉磯縣馬里布（Malibu）。

橙縣的三家分別是，第三名的Fermentation Farm，位在柯斯塔梅莎（Costa Mesa），第11名的Vox Kitchen位在芳泉谷（Fountain Valley），第58名的Lido Bottle Works位在新港灘（Newport Beach）。馬里布的Moonshadows則排名第86。橙縣紀事報曾經報導過Fermentation Farm與Vox Kitchen。

Fermentation Farm號稱康普茶界的Costco。店長Yasmine Mason原本是整脊師，在小孩誕生後開始鑽研發酵食物，最後在2014年決定開店，裡面全都是發酵製品，從韓國泡菜、德式酸菜，到優格與康普茶（kombucha），全都由她一手調製口味。地址為Costa Mesa， Victoria St. 1125號的Suite R。

Fermentation Farm滿滿都是發酵製品。（取自Fermentation Farm網站）

芳泉谷的Vox Kitchen，亞洲各地人都可以吃到家鄉菜，從粥到麵食、火鍋都有，但是位在小西貢（Little Saigon）的Vox Kitchen卻獨缺越南菜。不過這並不影響他的受歡迎程度，連周間的晚餐都要排隊等上30分鐘。地址為Fountain Valley，Brookhurst St.的16161號。

Lido Bottle Works的評價包括主廚料理用心與食材地道等，別具一格的裝潢與美酒也是特色。Lido Bottle Works周一休店，周二至五供應午晚餐，周末則加了早午餐。地址為Newport Beach的Via Oporto 3408號，Suite 103；訂位與外帶電話為949-529-2784。

Lido Bottle Works的外觀。（取自Lido Bottle Works網站）