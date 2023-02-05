後院養雞須遵規定 以免挨罰

居民後院養雞，需要詳細了解當地法規。（羅先生提供）

超市蛋價暴漲、缺貨，部分華人 為解決吃蛋困擾，躍躍欲試要在後院養雞。不過，南加每個城市對養雞都有不同規範，即使一個城市不同區域對養雞規定或有差異。提醒華人，若要後院養雞，先諮詢市府，了解居住區域規定，避免挨罰。

據SoCalNestbox提供資訊，提醒民眾在享受養雞樂趣前，要確保始終關注所在城市和縣相關家禽養殖規定網站，能夠掌握最準確和最新規定。而且有些城市有自己的特殊規定，或者與縣府規定有所不同，尤其需要特別注意。

比如在華人居民較多的城市和地區，有很嚴格規定，比如阿罕布拉 市（Alhambra）以及聖蓋博 市（San Gabriel），還有喜瑞都市（Cerritos）等都有類似規定。阿罕布拉市法規就規定，任何人不得在擁有的任何場所飼養任何家禽，因為這些家禽或動物的叫聲和行為，會引起周邊敏感居民產生煩擾和不適。

聖蓋博市法規更為具體，養母雞除了規定地區外，任何人在市內飼養都屬於違法。在住宅低密度區，一個地點只允許最多養15隻母雞，包括小雞。而且應安置在圍欄內，不得隨意漫遊。規定養雞圍欄應在居民家後院，距離任何建築物須40呎，距前方地界線50呎等。

規定雞舍要有遮蓋物及防捕食裝置，並按照農業標準設計通風和容易清潔。雞飼料要放在害蟲、囓齒動物和食肉動物無法接近的地方。對小雞染色屬於違法，而且將飼養的雞和雞蛋作為寵物展示屬於違法，任何人不得讓飼養的雞噪聲干擾他人正常生活，有意屠宰母雞或小雞也都違法。

鮑爾溫公園市（Baldwin Park）規定允許在某些特殊區域，飼養最多三隻雞，不需要申請許可，但禁止飼養公雞。巴沙迪那市（Pasadena）市規定，最多可養十隻，無需申請許可。洛杉磯市不需要申請許可，可養公雞。

內陸河濱縣要求申請養雞許可，也允許養公雞，場地在居民家後院。坦密庫拉市（Temecula）限制養兩隻母雞，無須許可。聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）根據居民所處區域，允許養六隻至12隻，不需申請。