華人成養雞司令 分享雞蛋

陳保爾成了鷄司令。（讀者提供）

加州 近期閙蛋荒，鷄蛋登上數十年罕見高價，不少民眾笑稱現在誰家養鷄產蛋就相當於擁有一座小「金礦」。不過華人養鷄戶表示，養鷄產蛋的付出和成本絕對與收穫不成比例，而且還要賠上鄰居投訴和城市罰款的危險，得不償失；養鷄更大的樂趣是重溫兒時時光，給疫情中的無聊生活增加樂趣。

好萊塢電影 人陳保爾的家近年成了各種鷄的收容所，阿蘇薩、北嶺、鑽石吧等各地朋友家的鷄都到了陳保爾家後院。拍電影之外的閒暇時間，保爾成了名副其實的「鷄司令」。

「我家最初的六隻鷄是一個朋友因為搬家到波士頓，無法帶走留下了，結果引起我養鷄的興趣，三年間養了十多隻各種鷄，包括波蘭冠鷄等珍稀品種」，阿蘇薩周先生表示，遺憾還是最終因為物業法規所限，用無人飛機偵察到他家養鷄，只好忍痛割愛，將所有鷄都給了陳保爾。另一個住在北嶺的朋友，家中飼養的三隻特大蘆花雞也因為被鄰居投訴走投無路，送到了陳保爾家。

「其實我們這裡嚴格講是不能這麽多鷄」，陳保爾表示，因為周邊鄰居都是20、30年的老認識，大家對他相當包容。「我家最多的時候差不多40隻鷄，全部都是朋友們在當地不能養了送過來」，陳保爾說，聖誕節前後土狼在幾天之內偷襲他家後院，先後吃掉了20隻鷄，現在剩下一半，所以他參加朋友跨年聚會，中途不惜往返將近兩小時半回家關鷄舍，確保所有的鷄都放進籠子，免被其他動物傷害。

「但我還是盡量想辦法不要給鄰居造成麻煩」，陳保爾特別買回了專門的伸縮套子套在每隻鷄的脖子上，這種減音器有效降低了鷄群鳴叫的音量，他同時將搭建了鐵皮鷄舍，好萊塢工匠朋友還特別幫忙他搭建了木質減音鷄舍，盡量不要造成鄰居煩擾。

鷄的胃就像無底洞，從早到晚吃都不嫌多。陳保爾說，他的工餘時間，幾乎都給了這些小動物們。餵食、撿蛋、清理鷄舍。為了不讓喜歡清潔乾淨的太太覺得心煩，他特別要花很多時間注意保持鷄舍的整潔，減少鷄群對自家院子的破壞力。

因爲鷄們來自不同的朋友，各有習性，加上最多的時候鷄的品種多達八、九種，有的喜歡平地走，有的喜歡上樹，有的喜歡獨處休息，有的則好鬥經常打架，但陳保爾說，所有的鷄都喜歡新鮮的青食，家裡院子種植的蔬菜，地上的青草，鷄群所到之處，寸草不生，「它們就像除草機」，現在都不用除草了。

養鷄吃蛋與人工和成本相比絕對不划算，陳保爾說，雖然現在鷄蛋貴到幾乎是80分一顆，他最多的時候每天能收穫十多顆鷄蛋，和他在外面工作每天的收入相比，零頭都不到。養鷄生蛋的生財之道走不通。

「現在50磅的鷄飼料價格已漲到27元，鷄的營養補充飼料一磅8元，10磅80元」，陳保爾說，他家的這些鷄們每天至少消耗各種飼料5磅左右。他兩年前購一隻生蛋的母鷄7元左右，上個星期再去問，已漲價到每隻28元。

不過他表示，養鷄對他來說依然是樂趣無窮，「讓我想起小時家裏的蘆花雞，天天有蛋撿的日子」。他現在每天將收穫的鷄蛋擦乾净，過秤，在每個鷄蛋上寫上重量和日期，一個個裝好盒子，送給朋友，分文不取。