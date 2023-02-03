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歷史拼圖╱加州曾有駱駝軍團 驚嚇馬匹被除疫

編譯胡立宗／綜合報導
Hadji Ali的Hi Jolly紀念碑。（取自維基百科／拍攝者為Jeremy Butler）
Hadji Ali的Hi Jolly紀念碑。（取自維基百科／拍攝者為Jeremy Butler）

美國在19世紀時曾經有過一支「特種部隊」，也就是由突尼西亞引進的駱駝軍團。由於駱駝相比於驢子，載重量更大、又能多天不喝水，因此美軍一度對駱駝軍團寄予厚望。不過，因為駱駝的異常體臭，以及喜歡吐口水、驚嚇馬匹，因此在內戰開始前不久就除役了。

最早發想引進駱駝的是美國海軍軍官Edward Fitzgerald Beale。他在1846年在加利福尼亞爆發「熊旗革命」（Bear Flag Revolt）後，偷偷帶領部隊越過警戒線，援助在聖巴斯奎戰役（Battle of San Pasqual）中受困的將軍Stephen Kearney，算是當時的戰爭英雄。

在美墨戰爭結束後，Edward Fitzgerald Beale前往德州，帶領駱駝軍團的25隻駱駝到加州。當年由突尼西亞引進駱駝的出發點，是因為駱駝能載運的東西多於驢子，而且可以在缺水環境中持續行進，還能吃驢子不吃的植物。

為此，美軍還特別由敘利亞找來駱駝騎師Hadji Ali，負責教會美軍如何照顧駱駝，Hadji Ali也在Edward Fitzgerald Beale率領駱駝軍團前往加州的行列中。不過Hadji Ali後來卻以「Hi Jolly」之名流傳於世，除了他隨和的個性，還因為美軍不懂的阿拉伯文，因此隨便幫他起了個渾號。

Hadji Ali接下來的幾年都在加州與亞利桑納之間執行駱駝訓練計畫，但是駱駝騎乘不易，美國士兵又討厭牠的體臭，加上愛吐口水還會驚嚇馬匹，美軍在內戰爆發前終於放棄建立駱駝軍團的想法。不過Hadji Ali決定留在美國，並加入美國陸軍，1880年成為公民後娶妻生子，1902年過世於亞利桑納州後，直到1935年才在Quartzsite的墓地建立起Hi Jolly紀念碑。

加州 德州 亞利桑納州

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