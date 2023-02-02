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EBT卡盜刷嚴重 弱勢族雪上加霜

記者啟鉻／綜合報導
加州低收入群體使用的EBT卡遭盜取情況，愈演愈烈。（NBC）
加州低收入群體使用的EBT卡遭盜取情況，愈演愈烈。（NBC）

加州用於撥付低收入補助金的EBT(Electronic Benefits Transfer )卡遭犯罪分子盜取現象近年來愈演愈烈，導致低收入群體利益受損，受害者無法獲得足夠糧食糊口，令人叫苦不迭，如同雪上加霜。當地政府呼籲州府儘快發放更安全保障的EBT卡，避免被盜取保護弱勢群體利益，但什麼時候開始實施尚沒有下文。

據NBC4報導，布朗（Ingrid Brown）是低收入群體一員，她只有依賴州府發放的EBT（electronic benefits transfer）卡購買食物生活。可令她感到驚訝的是，最近她卡上的所有381元，突然不見了。「我感到很慌，難以置信，如果沒有這筆錢，我會挨餓，無法獲得食物，」她說。

可當她知道這筆錢是在遠至美東紐約的一家副食店消費了的時候，她感到很困惑。調查人員也從其它EBT使用者那裡了解到類似的情況，一名叫Sean Ostriker也注意到280元從他使用的EBT卡上消失，消費地點也在紐約。他表示「令人匪夷所思，政府是利用這筆錢救助低收入者，可這筆錢卻在受害者不知情的情況下到了壞人手裡。」

加州大學（USC）教授、安全專家紐曼（Clifford Neuman）表示，竊盜正利用側錄設備（skimmer）盜取錢財。這種設備可以安裝在自動取款機或副食店銷售終端上，竊取卡上資訊。竊盜一旦得手，就會將卡上前在其它消費場所揮霍掉。紐曼說「一些竊盜利用側錄器，盜取受害者卡上資訊。將這些敏感內容發布到暗網上，出售給買家。所以在加州的一張卡，而在其它很遠的地方消費，是很典型的案例。」

州府雖然為EBT卡提供資金，但也不否認遭盜取的問題。當媒體於2022年11月首次報導這些事實時，州府就表示竊盜在一年間從EBT卡盜取的金額多達近2400萬元。而經過一段時間，盜取金額再次增加了1000萬元。而媒體披露這些事實後，也震動了地方政府及社區維權團體。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）在走訪社區時，有選民告知她這個問題，她說「這個問題令很多處境艱難的人更加難堪！」她表示，若是在EBT卡中加裝晶片技術會使得盜賊更難得手。據稱加州州府已經為支持這種技術增加了預算，但要成為現實，尚需要兩年時間。蘇麗絲呼籲州府儘快採取行動。蘇麗絲強調「希望州長與立法者達成一致，讓EBT卡加裝芯片過程儘快完成！」

低收入 加州大學 蘇麗絲

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