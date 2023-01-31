大規模槍案頻現 各州政策分歧擴大

大規模槍擊案加劇各州控槍政策分歧。(Getty Images)

大規模槍擊 事件在美國以令人不安的頻率引起了公眾的關注。但每一次新增槍擊事件，似乎都在擴大各州在槍枝政策上的政治分歧。

科羅拉多一家夜總會的大規模槍擊事件中倖存下來的調酒師邁克爾安德森（Michael Anderson）說：「這是對這些大規模槍擊事件的清洗和重複」 。「他們發生了，然後他們發生了，然後他們發生了。然後什麼都沒有做」。

至少沒有任何東西可以製止暴力。

在已經制定了嚴格槍枝法的民主黨 領導的州，官員以對槍枝的更多限制來應對本國的悲劇。他們加倍相信，未來的槍擊事件可以通過控制致命武器的使用來阻止。

在許多擁有共和黨 領導的立法機構的州，備受矚目的槍擊事件似乎不太可能在今年引發任何新的槍枝限制。這反映出人們相信製造暴力的人，而不是他們的武器，才是問題所在。

霍普金斯槍枝暴力解決方案中心健康教授韋伯斯特（Daniel Webster）說，「顯然，沒有人希望看到這些悲劇發生。但如何看待這個問題，以及因此對這個問題的反應是不同的」。

根據槍枝暴力檔案，美國在 2022 年連續第三年記錄了 600 多起大規模槍擊事件，其中至少有 4 人死亡或受傷。 今年又是一個致命的開端，包括加州在短短一周內發生了三起大規模槍擊事件，造成 20 多人死亡。 28日早上在洛杉磯一個高檔社區又發生槍擊事件，造成至少三人死亡、四人受傷，使死亡人數更加慘重。 儘管事實上加州有一些全國最嚴格的槍枝法。

隨著越來越多的社區感到悲痛，許多州的立法會議正在進行中。 許多與槍枝有關的法案已經提交，但似乎缺乏共同點。

圖為民眾集會抗議槍枝暴力。（Getty Images）

在德克薩斯州，民主黨州參議員古鐵雷斯 (Roland Gutierrez) 上周與去年 5 月在烏瓦迪 (Uvalde) 的羅伯小學遇難的 19 名兒童和兩名教師中的一些人的親屬，在國會大廈前舉行記者會。 他們懇求立法者將購買半自動步槍的年齡從 18 歲提高到 21 歲，並解除對指控執法人員和公共機構疏忽的訴訟的限制。

但這似乎不太可能。 德州眾議會議長費拉（Dade Phela）本月早些時候告訴記者，他預計共和黨領導的眾議會沒有足夠的支持來通過限制獲得槍枝的法案。 共和黨州長艾伯特（Greg Abbott）表示，提高半自動步槍的購買年齡將是「違憲的」，儘管幾個州已經有類似的限制。

去年 10 月，在聖路易斯的中央視覺與表演藝術高中，一名 19 歲的少年殺害了一名教師、一名學生並打傷了其他七人。密蘇里州似乎同樣不太可能製定更嚴格的槍枝法。 警方表示，他們之前曾接到這名 19 歲的母親的電話，要求從他手中拿走槍枝，但他們未能這樣做，因為密蘇里州沒有紅旗法。

民主黨發起了立法，允許當局從有造成傷害風險的人身上取走槍枝， 但它的前景並不好。

在經歷了多起大規模槍擊事件的俄克拉荷馬州，預計共和黨立法者將推動放寬槍枝法。 共和黨州眾議員奧爾森（Jim Olsen）提交法案，將攜帶槍枝的年齡從 21 歲降低到 18 歲。奧爾森說，「這是一項憲法權利」。