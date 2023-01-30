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沙加緬度房價跌 吸外來人口遷入

編譯組╱綜合報導
沙加緬度人口遷入多於遷出。圖為當地一處在建房屋。(Getty Image)
沙加緬度人口遷入多於遷出。圖為當地一處在建房屋。(Getty Image)

編譯組╱綜合報導

州府沙加緬度正在抗拒加州人口外流。 在2022年的最後三個月裡，有超過4萬1000名加州人在 Redfin上尋找房屋，他們希望離開該州。這是迄今為止美國所有州中人數最多的。 

在大都市地區，舊金山和洛杉磯在希望搬遷的Redfin用戶數量上分別排名第一和第二。 然而，對於希望在新城市買房的人來說，沙加緬度仍然是該網站上的首選目的地，就像2022年的大部分時間一樣。據稱，在10月至12月期間，希望搬到這裡的人比離開這裡的人多5700人。這一數字領先於其他快速發展的地區，如拉斯維加斯、邁阿密和鳳凰城。

有興趣搬到這裡的人的首要來源是舊金山。 在全國範圍內，近25%的Redfin用戶希望搬家，創下該網站的紀錄。這家公司在一篇博文中寫道：「購房者正在以前所未有的速度搬遷。因為抵押貸款利率上升、房價居高不下以及經濟不確定性正在促使他們當中的許多人，尤其是偏遠地區的工人，搬到更負擔得起的地區。」

沙加緬度房市中位價自2022年5月見頂以來已大幅下跌。根據當地評估師和房地產市場分析師倫奎斯特（Ryan Lundquist ）的數據，5月至12月期間房價中位值下跌超過15%，目前為53萬元。 沙加緬度地區的大部分興趣似乎都集中在普萊瑟（Placer）縣郊區。 搬家公司U-Haul本州報告說，這一地區的羅斯維爾（Roseville）在2022年的卡車單程租賃方面在全國排名第二。去年羅斯維爾在該榜單上排名第八。

根據沙加緬度蜂報（ Sacramento Bee） 對人口普查數據的分析，從COVID-19大流行開始到去年，已有超過100萬人離開加州前往其他州。 德克薩斯州和亞歷桑納州是那些離開的人的首選著陸點。

加州 舊金山 房價

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