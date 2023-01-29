加州3城市居民 預期壽命全美前10

研究人員指出，沿海生活方式有利於長壽。(Unsplash.com)

最近對美國主要都市區的一項分析發現，住在哪裡對壽命有很大影響。研究人員指出，沿海生活方式有利於長壽，預期壽命排名前十位的大都市中，有三個位於加州 沿海城市，其中洛杉磯 都會區的平均預期壽命為82.8歲。

根據MoneyGeek的報告，出生在康乃狄克州布里奇波特（Bridgeport, Connecticut）的人，平均預期壽命約為83歲，但密西西比州傑克遜（Jackson, Mississippi）本地人的壽命要短8.6歲。該報告使用威斯康辛大學（ University of Wisconsin ）人口健康研究所的健康排名數據，分析119個人口超過25萬的都市區。研究人員發現，沿海生活方式似乎有利於長壽，預期壽命排名前十位的大都市中，有六個分別位於加州和佛羅里達州（Florida）的沿海地區。

加州三個都會區排名前十，舊金山灣區(Bay Area)的預期壽命，在全國排名第二，平均為 82.9 歲。緊隨其後的是洛杉磯都會區，平均預期壽命為82.8歲，聖地牙哥都會區也位列前十。此外，加州另一個預期壽命長的城市是沙加緬度，平均壽命為81.5歲，但沒有進入排名前十。

這並不是第一個將居住地與壽命聯繫起來的研究。史丹福大學和麻省理工學院的研究人員此前發現，即使在65歲後搬到東北部、加州和佛州 的部分地區，也可以將人們的剩餘預期壽命延長5%。研究人員指出，對預期壽命影響最不利的地區，集中在南部和西南部腹地。這些結果在MoneyGeek 的分析中得到回應，預期壽命最低的都會區大部分位於南部各州，而預期壽命最長的都會區主要位於沿海各州。

預期壽命最長的十個都市區，排名第一的是康乃狄克州的Bridgeport-Stamford-Norwalk，預期壽命83歲；加州舊金山-奧克蘭（Oakland）-柏克萊（Berkeley）地區排名第二，預期壽命82.9歲；洛杉磯-長堤（Long Beach）-安那罕（Anaheim）排名第三，預期壽命82.8歲；排名第四的是紐約-紐瓦克（Newark）-澤西市(Jersey City)，預期壽命82.6歲；排名第五的是檀香山，預期壽命82.5歲。

排名前十的還包括佛州的邁阿密都會區（Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach）、佛州的珊瑚角 - 邁爾斯堡（Cape Coral-Fort Myers）、加州聖地牙哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴( San Diego-Chula Vista-Carlsbad )、佛州的North Port-Sarasota-Bradenton、科羅拉多州的丹佛（Denver）-奧羅拉（Aurora）-萊克伍德（Lakewood）。

與此同時，預期壽命最差的城市分別是密西西比州傑克遜（Jackson）、阿拉巴馬州的(Alabama）的莫比爾（Mobile）、伯明翰(Birmingham)-胡佛（Hoover）、蒙哥馬利(Montgomery)、德州的Beaumont-Port Arthur。