前進常識黨結盟 楊安澤盼獲認可

楊安澤前進黨攜手常識黨期待加州承認。（電視新聞截圖）

由前民主黨總統候選人楊安澤 （Andrew Yang）共同創建領導的「前進黨」(Forward Party)，正在與加州 的另一個第三黨合作，以期望得到加州選民的正式認可。

楊安澤的前進黨周四（26日）宣布，它正在與前國會議員Tom Campbell於2019年創立的「常識黨」（Common Sense Party）組成聯盟，以獲得在加州所需的大約7萬3千名註冊選民，從而爭取在加州被承認為一個正式的政黨。

「加州的前進黨成員現在將可註冊常識黨，加入已經有近3萬人註冊的常識黨選民。」前進黨在一份新聞稿中說。「全州的志願者將能夠在基層一起工作，通過我們的合作和解決問題的共同價值觀統一領導。」

當年退出2020年總統競選的楊安澤周四在NewsNation的 「CUOMO 節目中說，新的合作關係將向加州的選民提供一個政治選擇。

「我們知道現在加州是一黨制，全國大約四分之三的州都是如此，楊安澤說。「我們的兩黨制徒有虛名；在全國大部分地區，包括紐約市，基本上都是一黨制，這對任何人都沒有好處。

楊安澤一直是優先選擇投票 規則（Ranked-Choice Voting）的積極倡導者，本周早些時候他在南卡州參加了在州政府舉行的集會。在優先選擇投票（又稱即時決選）中，選民根據其偏好對候選人進行排序，如果在第一輪中沒有候選人獲得50%的選票，就可以用這個排序來決定勝負。

這種情況就發生在阿拉斯加（Alaska）11月的中期選舉中，當時民主黨人佩爾托拉（Mary Peltola）擊敗了共和黨人佩琳（Sarah Palin）和比吉奇（Nick Begich）。這是2020年公投後第一次采用優先選擇投票的選舉，但現在有些人想扭轉局勢。

據阿拉斯加公共媒體報導，要求回到傳統選舉的一個簽名活動已經展開，請願書的發起人說，該規則迫使候選人忍氣吞聲，以避免引起對其對手的支持。

優先選擇投票的支持者說，該規則可以遏製極端主義，使候選人為每一張選票努力。正如楊安澤所說，優先選擇投票 「削弱了黨的機制。」

「現在他們欺負你，說『你必須投給這個人，因為如果你投給那個人，你就會把事情搞糟糕搞砸』」，

楊安澤說。「優先選擇投票擺脫了所有這些廢話，讓我們把票投給我們想要的人。