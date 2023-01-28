槍案受害者家屬 受創心理須關懷

亞太裔平等聯盟執行主任Manjusha Kulkarni指出，媒體報導要尊重受害者。（會議截屏）

南加洛杉磯縣蒙特利公園市「舞星」舞社發生大規模槍擊 案件，親歷者、被害人家屬正在遭受嚴重的心理創傷，社區領導人提醒，應時刻關注他們的情緒，及時提供援助，防止自殺傾向；同時也提醒媒體報導需格外小心，不要在他們的傷口上再撒一把鹽。

少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Services，簡稱EMS）1月26日舉辦線上論壇，邀請亞太裔社區領導人談論槍擊事件後，需採取哪些措施，幫助華裔 社區回歸正常。

華埠 服務中心執行長伍競群（Peter Ng）表示，被害人家屬致電華埠，非常傷心，有著嚴重的心理創傷。他認為，在這樣的關鍵時刻一定要給家屬提供支持，比如有些老人，相伴多年的老伴遭遇不幸突然離世，那另一位可能就會有自殺傾向，此時身邊的人要多陪伴，隨時觀察提供幫助。同樣對於親歷案件、死裡逃生的人來說，心理創傷尤為嚴重，也需要特別關注。伍競群提到，案發地蒙市是華裔移民的集合地，農曆除夕發生如此慘劇，華裔群體受到很大傷害，接下來將是一個長期的恢復過程，大家要堅強面對，互相溝通安撫，積極尋求幫助。

亞太社區基金會執行長黃群雁（Chun-Yen Chen）在會議中指出，自己就是案發現場「舞星」的常客，認識遇害的馬經理。黃群雁說，孩子年幼時曾帶他們去那裡學習舞蹈，「舞星」聚集著很多退休老人，他們都很慈祥，就像孩子的祖父母，這裡是華裔群體和大家庭互動的地方。

悲劇發生後，黃群雁說自己不敢辨認死者照片，害怕其中有認識的人。讀大學的兒子打電話回家，擔心父母安危，詢問案發時家人有沒有在舞社；讀高中的女兒難以相信案件發生，致電確認自己的舞蹈老師有無受傷，「發生這樣的事情，對孩子們來說非常艱難。」

案發後，黃群雁所在的機構積極為遇害者籌款，最初計劃50萬，現已接近100萬。她承諾，籌款機構不會收取任何費用，確保善款能100%送到被害人家屬手中。很多人擔心悲劇發生後，「舞星」會永久關門。黃群雁表示，華裔群體都希望有一個地方能跳舞，她所在的機構會幫助盡快恢復營業，「不要讓除夕夜的悲劇，阻擋舞者熱愛跳舞的腳步。」

亞美公義促進中心首席執行官Connie Chung Joe指出，從這起案件中，她發現政府與當地的社區組織溝通存在脫節。各層政府最早擁有案件信息，但與案發社區存在語言溝通、文化隔閡等障礙，直到命案發生第四天才有官員聯絡地方組織，如果能儘早提供相關信息，社區組織就能更早幫助被害人家庭。

Connie同時指出，一些人對亞裔男性有偏見認識，認為他們刻板、偏激、情緒不穩定。大規模槍擊案發生後，有人揣測亞裔老年男性群體存在某種危險情緒，她認為這樣的揣測非常危險，應該杜絕。