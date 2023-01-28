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風暴帶來豐沛水分 可能為野火季奠基

編譯組／灣區27日電
加州消防局局長桑傑斯示，無法確定今年是否會發生很多火災，但可見到發生大規模破壞性火災的條件將存在，必須做好準備。(Getty Images)
加州消防局局長桑傑斯示，無法確定今年是否會發生很多火災，但可見到發生大規模破壞性火災的條件將存在，必須做好準備。(Getty Images)

加州乾燥夏季與潮濕冬季，為旅遊業及農業提供完美條件，卻也是加州脆弱之處。一切都可在一年內乾涸、然後在下個季節完全潮濕。加州近來強烈風暴所帶來的豐沛雨水，可能為野火季節奠下根基。

歷史上乾旱情況促使美西氣候變化推向未知，引發前所未見的水資源短缺，12月底與1月初的數周內，雨雪來到，大幅減輕乾旱的嚴重。但是，加州人知道，若濕氣不再停留、熱氣開始入侵，專家們擔憂，冬季雨雪灌注植被，可能為猛烈的野火季節奠定基礎。

柏克萊加大中央塞拉雪實驗室(Central Sierra Snow Lab)科學家史瓦茲(Andrew Schwartz)表示，危險方面是因為土地獲得水分、增加加州春季植物生長數量，之後若不再獲得更多水分，所有生長會枯竭。洛杉磯加大氣候科學家斯溫(Daniel Swain)指出，比現在地面水分含量更重要的是，冬天結束時的水分含量。

他說，令人擔心的是，在氣候暖化情況下，即使在部分潮濕年度，也看到嚴重甚至更劇烈的火災，因為其間有幾個月時間變得乾燥溫暖。儘管現在下定論為時過早，但危險火災年的各種因素正慢慢匯集。

加州消防局局長桑傑斯(Issac Sanchez)說，之前曾發生過，2020年是「罕見的一年」(unusual year)，剛開始發生大氣河流風暴、傾落大量雨雪，促使整個加州植被生長。但是，加州林業與消防局指出，天氣很快轉變成乾旱、引發破紀錄的野火，燒毀超過400萬英畝的土地，成為加州史上最嚴重的野火季節。

桑傑斯表示，無法確定今年是否會發生很多火災，但可見到發生大規模破壞性火災的條件將存在，必須做好準備，因為未知火災將在何時何地發生。

斯克里普斯海洋學研究所(Scripps Institution of Oceanography)數據，加州今冬遭到九次連續大氣河流風暴侵襲，引發創紀錄降雨、致命洪水、土石流與颶風強度的強風。不過，史瓦茲仍擔心，若之後發生長時間乾燥與溫暖，可能部會在3月與4月發生有利情況。他期望，濕氣與積雪帶來的水分須持續留在周圍，以避免火災。

加州 風暴 柏克萊加大

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