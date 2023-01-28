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法官質疑疫苗共識 禁執行新冠錯誤訊息法

編譯組／綜合27日電
聯邦法官下令禁止加州執行新冠錯誤訊息法。（美聯社）
聯邦法官下令禁止加州執行新冠錯誤訊息法。（美聯社）

一名聯邦法官下令禁止加州執行一項對提供病人錯誤或虛假新冠訊息的醫師做出紀律處分的法律，理由是預防或治療新冠還沒有既定的科學共識。

沙加緬度聯邦法官夏布（William Shubb）本周對加州這項已生效的法律做出禁止執行的裁決，他表示，新冠肺炎是一種科學家才研究了幾年的疾病，關於它的科學結論一直存在激烈爭論。夏布說：「新冠是一個快速變化的科學領域，在很多方面都沒有定論與共識。」

夏布在裁決書中表示，加州這項法律要求醫師在和病人討論新冠時，要遵循「當代科學共識」（contemporary scientific consensus），但醫學界並未對新冠提出共同看法，醫師團體或官方衛生機構也沒有對新冠做出正式聲明。他認為，這項法律的用辭過於含糊，若用來作為標準懲罰不遵循法律的醫師，恐怕會侵犯醫師的言論自由。

言下之意，夏布似乎認為，醫師不應該因為建議病人不要接種新冠疫苗而受到處罰。

一些對這項法律提起訴訟的醫師不但質疑新冠疫苗的有效性，還建議病人不要戴口罩，但支持使用聯邦認為無效且有潛在危險的羥氯奎寧（hydroxychloroquine）或伊維菌素（ivermectin）進行治療。

發起這項法律的加州醫學協會（California Medical Association）會長赫南德茲（Donaldo Hernandez）說：「美國有超過100萬人死於新冠，近三分之一是可以預防的。我們認為，醫師散播一些未經證實的療法和怪異的說法是不道德的，而且使醫師照護病人的工作變得更困難和危險。」

不過，支持夏布裁決的美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）律師基許尼克（Hannah Kieschnick）表示，這項由加州眾議員羅達倫（Evan Low）提出的AB2098法案範圍太廣且沒有必要。她說，如果醫師對病人的病情和治療提供虛假訊息，加州醫療委員會已經有權吊銷其執照。不過，加州醫療委員會到目前為止還未對任何反對新冠疫苗的醫師行使這項權力。

赫南德茲表示，AB2098僅適用於醫師故意誤導病人接受偏離醫學標準療法的情況，它不會影響合法、必要和適當的科學和醫學論述。

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