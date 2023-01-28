食衣住行都貴 加州居大不易

加州居大不易。（取自Bae Area and Beyond網站）

加州 為何是全美生活費用最高的地方，Bae Area and Beyond網站分析，除了加州的所得稅、產業稅高，吃的、用的都不便宜，再加上建築用地吃緊、新建樓房規定又嚴，因此房價 、租金 也高於全美，在都會區生活又比在郊區更難，難怪加州居大不易。

1・加州萬萬稅：根據Tax Foundation分析，全美的州稅加上地方稅，加州總和排名第四，僅低於紐約、康乃狄克與夏威夷。以產業稅來說，就是依房屋現值課徵1%至3%的稅，屋主每年可能要繳上千元。個人所得稅也不低，稅率最高可達13.3%。銷售稅率更是全美最高的10.75%。

2・稅率高當然也導致難交通貴：單以油價來說，除了加州對採油與煉油廠的法規嚴格，導致加州的油多數來自外地或外國，因此成本高自然零售價就高，再加上環保法規的嚴與燃料稅的高，每加侖平均要比其他州貴了1.21元以上。另外，加州1400萬輛車的總數也是全美最高，車多自然事故就多，難怪加州車主每年平均得繳1429元的車險費。

3・居住困難除了來自房子貴，還有租金高：房價高的原因之一是地價高，加州土地價格是全美第三，僅低於內華達與科羅拉多州，因此建築成本自然居高不下，而加州嚴格要求環保、節能的住房標準，也是推升房價的原因之一。加州的房屋中位價已經超過80萬元，兩倍於全美平均。另外，全美房租最貴的15個城市中，舊金山、洛杉磯、聖地牙哥當然在內，各地的平均租金高達6300元。

4・最後當然是各種民生消費都貴，除了因為加州人口全美最多，供給需求難以平衡，非得靠外州或外國才能滿足，食物零售價格當然壓不下來，另外還有大企業與勞動法規的限制，導致加州勞動成本高於全美，開店做生意自然難以壓低售價。

不過整體來說，加州仍有自然條件好的硬條件，與人文素養高的軟條件，只要不往大都市擠，鄉間還是可以過得便宜一點。