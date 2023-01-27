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法廊快報╱奇葩法規 小心噴飯

編譯胡立宗╱綜合報導
舊金山的Market Street上不能遛象，除非大象有綁繫繩。（本報資料照片）
舊金山的Market Street上不能遛象，除非大象有綁繫繩。（本報資料照片）

加州萬萬法，但是在眾多法規中，卻有些看似無厘頭，來看看全州與各地的怪怪法規吧。

加州州法：

・自駕車時速不得超過60哩，不然就會受罰。

・加州女性不得穿家居服開車。

聖地牙哥縣：

・2月2日後還在家外面設置聖誕燈飾的可能被罰250元。

洛杉磯地區：

・洛杉磯市除非鄰居許可，不然不能幫他洗車。

・洛杉磯市也禁止在路燈下捕蛾。

・赫蒙沙灘（Hermosa Beach）的公路上禁止撒鹽。

・長堤（Long Beach）禁止在車庫內放置車輛以外的東西。

・長堤禁止在迷你高爾夫球場咒罵。

・唐尼（Downey）不能在街上洗車。

・布萊斯（Blythe）除非有兩頭以上的牛，不然不可以穿牛仔靴。

・棕櫚泉（Palm Springs）的Palm Canyon Drive每天下午4時至6時禁止遛駱駝。

・亞凱迪亞（Arcadia）保障孔雀的路權，駕駛必須禮讓。

・諾可市（Norco）不能種夾竹桃（oleander）。

・核桃市（Walnut）除非警長許可，娛樂場所或戲劇表演之外，男性不得穿女性服裝。

・核桃市放風箏不得高於10呎。

・格蘭岱爾（Glendale）禁止跳上或跳下正在行進中的車輛。

・格蘭岱爾，逆向行駛會吃上刑責。

中加海岸：

・普能代爾（Prunedale）一家不能有兩個浴缸。

・卡梅爾（Carmel）市區範圍內，女性不能穿高跟鞋。

舊金山與灣區：

・舊金山禁止以開放式容器攜帶人們可食用的麵包、蛋糕或甜點。

・舊金山的公寓與旅館車庫內不能停放機動車輛以外的東西。

・舊金山的Market Street上不能遛象，除非大象有綁繫繩。

・舊金山禁止任何被定義為醜陋（ugly）的人上街。

・弗瑞斯諾（Fresno）不得騷擾公園內的蜥蜴。

・溪口（Chico）禁止在人行道上打保齡球。

・柏克萊（Berkeley）不得在上午7時前吹哨呼喚金絲雀。

・聖荷西（San Jose）禁止飼養超過兩隻貓或狗。

舊金山 加州 洛杉磯

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