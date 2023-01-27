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居家臨終增加 疫情下新現象

編譯組╱綜合外電報導
新冠疫情推動新趨勢，加州居家死亡、而非在醫院或療養院離世的比例激增。(Getty Images)
新冠疫情推動新趨勢，加州居家死亡、而非在醫院或療養院離世的比例激增。(Getty Images)

新冠疫情推動新趨勢，加州居家死亡而非在醫院或療養院離世的比例激增。居家過世人數增加開始於2020年、也就是疫情開始第一年，比例持續上升，醫院與療養院的嚴格封鎖，可能有助於解釋最初的情況變化。

根據加州公共衛生部的死亡證明數據，2022年前十個月、加州有近40%的死亡病例發生在家中，高於2019年全年的約36%。美國疾病控制與防治中心數據顯示，1999年約有26%的加州人死在家中，這是該機構公共數據庫可獲得相關數據的最早年份。

居家過世的情況，在罹患嚴重慢性病的加州居民更為顯著。2022年前十個月，約有55%死於癌症的加州人居家死亡，而2019年與1999年分別為50%、44%。2022年前十個月，約有43%阿茲海默症的加州人死於家中，2019年與1999年分別為34%、16%。在全美，2020年家中死亡比例也上升至33%，2021年上升至近34%。

居家過世比例增加的趨勢，至少在疫情開始時，似乎與醫院與療養院的全面政策改變同時發生，因為醫療照護人員努力控制致命且很少有人了解的病毒。醫院與療養院全面禁止親自探視、甚至禁止靠近垂死患者床邊，給家庭帶來痛苦。許多人選擇將親人送回家。

同時，由於對接觸新冠病毒的恐懼，導致許多人在疫情第一年避開前往醫院，在部份情況下疏忽對其他嚴重疾病的治療。這個情況也被認為是導致在家死亡人數上升的原因。

專門從事臨終關懷人士認為，即使探視政策放寬，居家過世趨勢仍會持續。有更多人只想在舒適且熟悉的地方過世，代表著無須醫療干預來爭取生命的每一秒。聖地牙哥「Sharp HealthCare」預先護理計畫人員塔斯泰德(John Tastad)表示，當他問及，當呼吸最後一口氣或心臟跳動最後一次時，想要身在何處？從來沒人說要在加護病房或醫院或療養院，他們會說，想要在家。

也有越來越多醫生接受討論將家庭臨終關懷作為一種選擇。多位臨終專家指出，預期選擇在家離世的加州人比例持續上升，包括醫學進步讓病患更容易在家中接受疼痛管理與其他治療；遠程醫療更容易在家中諮詢醫師等因素。

加州 療養院 疫情

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