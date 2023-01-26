蒙市槍案11逝者 親友持續眾籌

72 歲的「舞星」經理馬名偉（Ming Ma）（左）不幸遇害。（籌款網站）

農曆大年夜1月21日晚，南加洛杉磯 縣蒙特利公園市 (Monterey Park )，發生駭人聽聞的大規模槍擊 案，造成11人死亡，其中包括五男六女，另有九人受傷。洛杉磯法醫辦公室現已公布死者名單，從姓名看大部分都是華裔。一些遇害者的家人、朋友發起眾籌活動，悼念死者，幫助其家屬度過難關。

視頻來源／記者邵敏

72 歲的男性死者、「舞星」經理馬名偉（Ming Ma）不幸遇害，他的眾籌網址是https://www.gofundme.com/f/ming-wei-ma-funeral-fund。發起者在網頁中寫道：我們懷著沉重心情宣布Ray Ma和Mary Ma的父親馬名偉逝世。他是2023年1月21日蒙特利公園市槍擊案中的遇難人之一，曾經是舞星（Star Dance Studio）的老闆，因為他的善良和活躍，人們尊敬並喜愛他。

57歲的Xiujuan Yu，11名遇害者之一。（籌款網站）

57歲的女性死者Xiujuan Yu，來自中國大陸，眾籌網址是https://www.gofundme.com/f/xiujuan-yu-funeral-fund。發起者在網頁中寫道：2023年1月21日周六晚上，我的阿姨Xiujuan Yu在加州蒙特利公園的舞蹈工作室，發生大規模槍擊事件中去世。對我們的家庭來說，這本來是和朋友一起慶祝農曆新年的夜晚，卻遭遇了一場毀滅性的、改變生活的大事。

文中繼續寫道：經過幾天的不確定、焦慮和擔心等待，我們收到消息，阿姨確實是這起事件的死者之一。突如其來的悲劇襲擊了我的家人，我們盡最大努力為她哀悼，請求社區幫助，為她的葬禮籌款。

65歲的美仁 ( Mymy Nhan)，11名遇害者之一。（籌款網站）

65歲的女性死者美仁 ( Mymy Nhan/My Nhan，音譯)，遇害者之一，她的眾籌網址是https://www.gofundme.com/f/my-my-nhan-funeral-memorial-fund。發起者在網頁中寫道：在得知Mymy Nhan的死訊後，我們以破碎的方式開始新的一年，她是蒙特利公園市槍擊案中遇害者之一。

文中繼續寫道：十多年來，Mymy 一直喜歡在「舞星」跳舞，她每個周末都會去，我們沒想到這個周六（21日）會是她的最後一次。 65歲的Mymy非常友善，她是周圍所有人的看護者，是一位慈愛的阿姨、姐姐、女兒和朋友，她是我們最大的啦啦隊長。眾籌所得善款將用於Mymy的葬禮，感謝鄰居和社區的支持。

此外，其餘幾位遇害者包括四名女性死者：70歲的Diana Tom、67歲的Muoi Dai Ung、63歲的李麗蘭(Lilan Li，音譯)、以及來自中國大陸62歲的Hongying Jian。另外四名男性死者是：76歲的姚佳林（Chia Ling Yau，音譯），72歲亦稱為Andy高的高裕倫（YuLun Kao，音譯），68歲菲律賓裔的Valentino Marcos Alvero，和64歲的余文濤（WenTau Yu，音譯）。

根據駐洛杉磯台北經文處，高裕倫、余文濤和姚佳林均（以上中文名均為音譯）均來自台灣，他們的中文名字則尚待確認。