我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人加快移民計畫

高盛點名聖荷西等4城 恐重現2008房市崩盤

蒙市槍案11逝者 親友持續眾籌

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
72 歲的「舞星」經理馬名偉（Ming Ma）（左）不幸遇害。（籌款網站）
72 歲的「舞星」經理馬名偉（Ming Ma）（左）不幸遇害。（籌款網站）

農曆大年夜1月21日晚，南加洛杉磯蒙特利公園市(Monterey Park )，發生駭人聽聞的大規模槍擊案，造成11人死亡，其中包括五男六女，另有九人受傷。洛杉磯法醫辦公室現已公布死者名單，從姓名看大部分都是華裔。一些遇害者的家人、朋友發起眾籌活動，悼念死者，幫助其家屬度過難關。

視頻來源／記者邵敏

72 歲的男性死者、「舞星」經理馬名偉（Ming Ma）不幸遇害，他的眾籌網址是https://www.gofundme.com/f/ming-wei-ma-funeral-fund。發起者在網頁中寫道：我們懷著沉重心情宣布Ray Ma和Mary Ma的父親馬名偉逝世。他是2023年1月21日蒙特利公園市槍擊案中的遇難人之一，曾經是舞星（Star Dance Studio）的老闆，因為他的善良和活躍，人們尊敬並喜愛他。

57歲的Xiujuan Yu，11名遇害者之一。（籌款網站）
57歲的Xiujuan Yu，11名遇害者之一。（籌款網站）

57歲的女性死者Xiujuan Yu，來自中國大陸，眾籌網址是https://www.gofundme.com/f/xiujuan-yu-funeral-fund。發起者在網頁中寫道：2023年1月21日周六晚上，我的阿姨Xiujuan Yu在加州蒙特利公園的舞蹈工作室，發生大規模槍擊事件中去世。對我們的家庭來說，這本來是和朋友一起慶祝農曆新年的夜晚，卻遭遇了一場毀滅性的、改變生活的大事。 

文中繼續寫道：經過幾天的不確定、焦慮和擔心等待，我們收到消息，阿姨確實是這起事件的死者之一。突如其來的悲劇襲擊了我的家人，我們盡最大努力為她哀悼，請求社區幫助，為她的葬禮籌款。 

65歲的美仁 ( Mymy Nhan)，11名遇害者之一。（籌款網站）
65歲的美仁 ( Mymy Nhan)，11名遇害者之一。（籌款網站）

65歲的女性死者美仁 ( Mymy Nhan/My Nhan，音譯)，遇害者之一，她的眾籌網址是https://www.gofundme.com/f/my-my-nhan-funeral-memorial-fund。發起者在網頁中寫道：在得知Mymy Nhan的死訊後，我們以破碎的方式開始新的一年，她是蒙特利公園市槍擊案中遇害者之一。

文中繼續寫道：十多年來，Mymy 一直喜歡在「舞星」跳舞，她每個周末都會去，我們沒想到這個周六（21日）會是她的最後一次。 65歲的Mymy非常友善，她是周圍所有人的看護者，是一位慈愛的阿姨、姐姐、女兒和朋友，她是我們最大的啦啦隊長。眾籌所得善款將用於Mymy的葬禮，感謝鄰居和社區的支持。

此外，其餘幾位遇害者包括四名女性死者：70歲的Diana Tom、67歲的Muoi Dai Ung、63歲的李麗蘭(Lilan Li，音譯)、以及來自中國大陸62歲的Hongying Jian。另外四名男性死者是：76歲的姚佳林（Chia Ling Yau，音譯），72歲亦稱為Andy高的高裕倫（YuLun Kao，音譯），68歲菲律賓裔的Valentino Marcos Alvero，和64歲的余文濤（WenTau Yu，音譯）。

根據駐洛杉磯台北經文處，高裕倫、余文濤和姚佳林均（以上中文名均為音譯）均來自台灣，他們的中文名字則尚待確認。

蒙特利公園市 槍擊 洛杉磯

上一則

議員饒穎凡本受邀 未赴舞星逃一劫

下一則

學園今夢／加大傳統 內衣競跑嗨翻天

延伸閱讀

影/副總統賀錦麗前往洛縣蒙市悼念槍擊受害者

影/副總統賀錦麗前往洛縣蒙市悼念槍擊受害者
「別再有槍了」南加蒙市居民：持槍濫射不該是美國常態

「別再有槍了」南加蒙市居民：持槍濫射不該是美國常態
世界晚報／絕不放手！ 英雄奪槍搏鬥蒙市槍手 全程熱血

世界晚報／絕不放手！ 英雄奪槍搏鬥蒙市槍手 全程熱血
洛縣蒙市府前追悼受害者 議員透露原受邀參加槍案舞會

洛縣蒙市府前追悼受害者 議員透露原受邀參加槍案舞會
搏鬥全程公布 蒙市槍手闖舞廳 華裔勇士速奪槍

搏鬥全程公布 蒙市槍手闖舞廳 華裔勇士速奪槍
蒙市槍案11死者身分確定 有3台人、至少1中國公民

蒙市槍案11死者身分確定 有3台人、至少1中國公民

熱門新聞

蒙特利公園市西嘉偉街122號街區附近，21日晚間發生大規模槍擊案。(取材自谷歌地圖)

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

2023-01-22 09:45
警方圍捕可能是由蒙市槍案嫌犯所開的白色車子。(路透)

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

2023-01-22 19:59
案發現場照片。（取材自推特）

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

2023-01-22 18:00
各科技巨頭紛紛開始裁員，目前只有蘋果尚未有大動作。（美聯社）

谷歌大裁員 被裁華人無心過年

2023-01-21 01:19
已自殺的嫌犯陳友艮，有較深的膚色，約177公分，68公斤。（圖片來源：LASD）

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

2023-01-23 16:09
郝女士曾在舞廳的微信群中收到女老闆梁卓的邀請，該群群主在22日遺憾發表公告，男老闆已不幸身亡。（受訪者提供）

蒙市大屠殺男老闆中槍身亡 據傳殺機肇因於嫉妒

2023-01-22 21:27

超人氣

更多 >
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地
槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷
華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍