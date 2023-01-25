未收到通膨救濟金 快打熱線800-240-0223

仍未收到救濟金的民眾，應儘早撥打客戶服務熱線800-240-0223。 (California Franchise Tax Board )

自去年10月以來，加州 通貨膨脹紓困金 （California inflation relief check）就開始發放，但仍有許多華人表示至今仍未收到這筆錢。相關機構建議民眾，應儘早撥打客戶服務熱線800-240-0223，確保自己能早日收到款項。

南加洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）居民林女士，一直在等待這筆通膨救濟金，但她表示，迄今為止既沒有收到銀行卡的直接存款，也沒有收到郵寄的借記卡。居住在洛縣艾爾蒙地市（ El Monte）的鄭先生日前也表示，符合發放資格，但同樣沒有收到這筆救濟金款項。

負責撥付紓困金的加州稅務局（California Franchise Tax Board ，FTB） 曾表示，自提交2020年稅款以來銀行帳號信息發生改變的人，會在1月14日之前收到這筆款項；地址發生變化的人，可能會在1月30日至2月14日期間寄出金融卡(又稱借記卡，debit card)。

但至今未收到款項的林女士、楊先生表示，自2020年以來，他們的銀行帳號信息、地址都沒有任何變化，為何沒有收到救濟金。

FTB指出，如果民眾還在等待救濟金發放，現在仍有希望收到這筆錢。截至目前，雖然絕大多數符合條件的人，都已通過直接存款或郵寄金融卡方式收到應得款項，但還有未支付款項。剩餘付款的確切數字尚不清楚，但FTB 發布的最新數據表明可能高達140萬。

FTB建議，符合發放資格但仍未收到救濟金的民眾，應該盡快聯繫Money Network，加州正在使用該供應商發放付款， 客戶服務代表聯繫電話為 800-240-0223，可在工作日上午 8 時至下午 5 時之間撥打。 FTB指出，電話等待時間通常在周三、周四和周五最短。該機構同時表示，將致力於確保每個有資格獲得付款的人都能收到。

這項一次性付款是根據民眾收入、申請狀態和受撫養人數量而定，民眾收到的支票 面額從200元至1050元不等。加州已經發放約720萬份直接存款，以及940萬張郵寄金融卡，直接支付給加州人的福利總計超過90億元。