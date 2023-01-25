州府籲聯邦 管制攻擊性武器

包括去年8月南加橙縣教會槍擊案在內的多起案件，已曝槍枝管制問題。（ 李若提供）

加州 數日內連續爆發三場重大槍襲案，即21日蒙特利公園市與23日半月灣與屋崙 槍殺事件，奪走19名加州人寶貴性命，州府要求聯邦政府立法管制銷售高容量彈匣與突擊性武器。

紐森 州長23日晚間在蒙特瑞公園市命案現場附近指出，保護美國持槍權的憲法第二條修正案已成為自殺協議。

紐森指出，加州槍殺死亡人數比率較全國低約37%，因加州有較嚴格的槍械管制法。根據聯邦疾病防治局，加州2020年每10萬人中，有8.5人死於槍殺，相較之下，美國同一年每10萬人中，有13.6人因槍殺喪生。

紐森強調，美國大型槍擊事件一般與容易取得高容量彈匣與攻擊性武器關係密切，因為使用高容量彈匣，兇手可連續射發許多槍彈，造成多人傷亡。

然根據聖馬刁縣警局，半月灣大型槍擊事件兇手使用的一把合法購買的半自動手槍，沒有高容量彈匣。半月灣是一個安寧的濱海社區，兇手在兩個當地農場開槍奪走七人性命，另有一人傷重瀕危。

23日晚間的屋崙槍殺事件中，造成一死四傷，屋崙警方表示，數人參與作案，全案可能與幫派爭鬥有關。屋崙警方並沒有透露兇嫌使用何種槍械。

根據聯邦調查局資訊，美國大多數殺人案中，兇手使用的武器是手槍。警方所證實2019年殺害822名加州人的兇器中，762人死於手槍，34人死於步槍，另26人死於散彈槍 (shotguns)。

加州法律將高容量彈匣與半自動火器定義為攻擊性武器 (assault weapons) ，且禁售這種武器。然而許多加州領導人，包括紐森州長在內，批評許多加州人前往鄰近內華達州與亞利桑納州，購買加州禁售武器，並將這種武器帶來加州。

加州聯邦參議員范士丹 (Dianne Feinstein) 有鑒於加州最近連續爆發重大槍殺案，提出禁售突擊性武器與高容量彈匣法案。范士丹另要求禁售步槍給21歲以下年輕人。

拜登總統呼籲國會通過范士丹所提法案，然目前共和黨為聯邦眾議院多數黨，法案過關機會不大。拜登擔任聯邦參議員時，曾與范士丹於1994年合力促成通過禁售攻擊性武器。禁售法令已於2004年失效後，美國私人擁有槍械與日俱增。