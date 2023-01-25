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血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

美食樂園／加州發揚光大的七種食物

編譯組／綜合報導
幸運餅。（取自History.com網站）
幸運餅。（取自History.com網站）

1・幸運餅（Fortune Cookie）

幸運餅到底源自中國或是日本沒有定論，但在美國第一個製造出幸運餅的地方是舊金山而非洛杉磯。這個說法可是經過法庭認證的，1983年舊金山歷史溯源法庭裁決幸運餅的產地是舊金山，而第一個製造出幸運餅模具，促成幸運餅量產的機台現在還放在屋崙（Oakland）中國城的Tom's Bakery。模具是由柏克萊加大的畢業生在1973年所研發。

2・酸種麵包（Sourdough Bread）

雖然酸種麵團源自古埃及，但是在淘金熱之下生產出酸種麵包的卻是舊金山最古老的麵包店Boudin，這種金黃脆皮的麵包自1849年之後就聞名遐邇。

3・義式海鮮湯（Cioppino）

源自義大利的海鮮湯，最早是由舊金山的義裔漁民引進，之後變成北灣餐廳的名菜，結合了海鮮、番茄、大蒜、藥草與紅酒，比起當年漁夫拿當天漁獲的剩料大鍋燉煮要改進很多。雖然一般人在家裡弄義式海鮮湯就會簡單許多，說白了就是把冰箱裡的剩菜全都拿出來燉。

4・米慎捲餅（Mission Burrito）

米慎捲餅又稱舊金山捲餅。雖然捲品源自墨西哥，但是米慎捲餅可是道道地地的美墨混血，來自舊金山的米慎區（Mission district），包滿了肉、豆、起司、酸醬、辣醬與酪梨醬。Gustavo Arellano在他的書中就將Febronio Ontiveros稱為第一個在1960年做出米慎捲餅的人。

5・邁泰調酒（Mai Tai）

邁泰調酒來自Victor J. Bergeron於1944年在大溪地的意外傑作，當時的稱呼為「Maita'i roa ae!」意思是「太好喝了」，最後這個結合蘭姆酒、庫拉索酒、萊姆酒與杏仁糖漿的調酒就被稱為「Mai Tai」。

6・石板街（Rocky Road）

不管哪一家冰淇淋廠商宣稱「石板街」是他們發明的都不對，因為石板街之名來自1920年代的大蕭條，隱喻就算生活再苦也該有點甜頭。因此這個混合了棉花糖、堅果、巧克力的冰品，自從屋崙（Oakland）問世以來經過無數變化，終於成為家喻戶曉的冰淇淋種類，但是最經典的老味道還是在屋崙的老店。

7・馬丁尼調酒（Martini）

當然現在所有的大城市，舊金山、紐約，甚至巴黎都宣稱是馬丁尼調酒的發祥地，但是真正的馬丁尼調酒來自灣區小城瑪蒂尼茲（Martinez）。發了財的淘金客進到瑪蒂尼茲最大間的酒吧，然後點了香檳，但酒保卻給了他們由琴酒、白酒調成的「瑪蒂尼茲特調」（Martinez Special），這個特調最後變成馬丁尼的始祖。

酸種麵團源自古埃及。（維基）
酸種麵團源自古埃及。（維基）

舊金山 屋崙 大蕭條

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