馬斯克出走 議員再提富豪稅

馬斯克將個人住址遷到德州避稅，加州重提課徵億萬富豪稅。(Elon Musk)

2022年對馬斯克 (Elon Musk)而言是運衰的一年，他被推特收購案叮得一頭疱，特斯拉股價又重挫，但至少他因為已把住址遷到德州 而省了不少個人所得稅，但也因為這件高調出逃引發加州 州眾議員李天明(Alex Tinming Lee)重提「億萬富豪稅」( billionaire tax)。

去年年底的時候CNBC財經新聞報導，2022年對億萬富豪而言是嚴酷的一年，全球的巨富一共損失了2兆美元(trillions)的身價，其中美國的巨富損失6600億元，其中當然以馬斯克損失的1150億元位居第一，此前歷史上從來沒有一個人在一年之中身價少了1000億元。

加州有些富人把永久住址改到德州或佛州這樣的「無個人所得稅州」(income-tax-free states)，馬斯克是在2020年把個人住址從加州遷到德州，2022年又把特斯拉的總部從Palo Alto遷到德州的奧斯汀Austin，因為這個緣故，媒體把這項稅捐取了「馬斯克稅」( Elon Musk tax)這個外號。

代表聖荷西(San Jose)的華裔加州眾議員李天明23日(周一)宣布，他再次提出億萬富豪稅AB 259議案，如果通過成為法規，2024年起將對億萬富豪徵收1.5%的資產稅，到2026年時資產超過5000萬元的人也要繳1%的巨富稅。他指出長久以來美國和各州都允許富人以許多方式可以躲稅，導致富者愈富、中產階級萎縮的趨勢，AB 259就是為了對抗這種不公平( inequality)。

這項稅捐不是依據收入(income)的多少，而是依據納稅人的「全球淨值」(worldwide net worth)，包括已出售與尚未出售的股票、房地產、藝術品與收藏品市值(realized and“unrealized” assets like stocks, real estate, art and collectibles)、農地、離岸帳戶(offshore accounts)等。