家政工健康安全 加州首制定指南

加州制定美國第一個家政工健康與安全指南。（Getty Images）

赫雷拉（Martha Herrera）喜歡她的保母工作，但這份工作對其體能充滿挑戰性。

由於赫雷拉的雇主育有一名殘疾女兒，她必須在浴室裡撐著她如廁和洗澡。隨著女童日漸長大，55歲的赫雷拉感到愈來愈吃力，最終導致背部扭傷，但雇主只付了她300元賠償金。

只會說西班牙語的赫雷拉透過翻譯說：「這個孩子很乖、很可愛，但我不能不考慮自己的健康。」

為了確保家庭成為更安全的職場，加州 20日公布全美第一個家政工健康與安全指南。這是美國首次針對私人住宅的保母、醫療助理、園丁、廚師、清潔工、臨時工和其他類型勞工 所制定的工作條件規範。

加州目前約有30萬人從事家政工作，其中大部分是女性和少數族裔。赫雷拉現在是「加州家政服務就業安全標準諮詢委員會」（California Employment Safety Standards Advisory Committee on Household Domestic Services）成員，她和其他17名成員共同起草了這些規範，他們同時提出政策建議，希望這些建議能在今年成為法律。

加州家政工聯盟（California Domestic Workers Coalition）執行董事阿瓦倫加（Kim Alvarenga）說：「雖然這項指南並非強制性，但它非常重要。和在其他類型職場工作的勞工一樣，家政工也應該受到同樣的保護。」

這項指南傳達的訊息是：雇用家政工的人應該將其住宅視為一個工作場所，並保障工人的福利。指南提出的建議包括主動決定工作項目與時間、識別和控制日常工作的危險、提供個人防護裝備、減少重複性運動傷害、管理極度高溫和野火煙霧條件等。

下一步，阿瓦倫加希望透過立法，讓家政工受到加州職業衛生安全廳（California’s Occupational Health and Safety Administration，簡稱CalOSHA）的保護。

事實上，加州議會2020年通過了名為「勞工安全法」（Safety for All Workers Act）的SB1257法案，但遭到州長紐森 （Gavin Newsom）否決。紐森表示，他不希望像監管傳統職場那樣監管人們的住家。不過，紐森同意在徵求利益關係人的意見後，重新檢視這個問題。