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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

加州10個酒莊 品酒、玩法很獨特

編譯胡立宗╱綜合報導
Bouchaine可以體驗放鷹。（取自visitcalifornia.com網站）
Bouchaine可以體驗放鷹。（取自visitcalifornia.com網站）

北從蒙多西諾縣（Mendocino County）的海邊，南到加內陸帝國的坦密庫拉谷（Temecula Valley），有著超過4000多座的酒莊。但是其中有十家卻非常特別，既能讓你品嘗美酒，又能玩得開心的酒莊。

蒙多西諾縣的Brutocao Family Vineyards

他們不只對釀酒認真，對硬地滾球（bocce ball）也很認真，設有六座奧運等級的滾球場，品酒之餘還能來場硬地滾球，不玩球的人也可以在場邊品酒，體會濃厚的義大利風情。

蘇諾瑪縣的Zephyr Farms

蘇諾瑪縣（Sonoma County）的這座酒莊占地七英畝，遊客可以先進森林做一下森林浴，然後再看著山丘連綿的美景，品嘗當地的夏多內（Chardonnay）葡萄酒。

納巴谷（Napa Valley）的Bouchaine

不僅可以在87英畝的葡萄園中漫步，品嘗黑皮諾（Pinot Noir）與夏多內葡萄製成的酒，還能體驗別處沒有的放鷹機會，讓鷹、隼、貓頭鷹停在你手上，留下帥氣的照片。

中谷區洛迪（Lodi）的Spenker Winery

品酒客不但可以享受美酒，還能與山羊同樂，甚至領養一隻小山羊。當地的葡萄酒配上羊奶製成的優格、點心，別有特殊風味。

聖路易斯奧比斯波縣（San Luis Obispo County）的帕索羅布爾斯（Paso Robles）

當地可以搭上六條滑索路線（zipline tour），從空中一探帕索羅布爾斯的美景，終點不遠就是Ancient Peaks Winery，可以進去喝杯美酒。

聖塔瑪麗亞谷（Santa Maria Valley）的Presqu'ile

Presqu'ile占地400英畝，走完當然是不可能的，但是可以騎馬，在導遊的帶領下體會田園風光。當地的酒除了黑皮諾，還有西拉（Syrah）與夏多內葡萄釀成的酒，還能搭配當地種植的有機食材。

聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）的索夫昂（Solvang）

索夫昂又被稱丹麥村，算是Instagram的打卡聖地。當地的Broken Clock Vinegar Works可以讓人DIY釀水果酒，除了喝自己釀的酒，還能賣現成的黑莓或仙人掌果調酒。

洛杉磯的馬里布（Malibu）

馬里布除了豪宅之外，也有Malibu Family Wines的美酒，還可以駕駛全地形車（ATV）在1100英畝的Saddlerock Ranc葡萄園馳騁。

橙縣的遊艇品酒之旅

品酒客可以從丹那岬（Dana Point）搭上雙體船OC Wine Cruise，90分鐘的行程除了品酒體驗、還能吃起司拼盤，更能欣賞夕陽。

河濱縣坦密庫拉谷（Temecula Valley）的釀酒全體驗

當地的Bottaia Winery提供調酒體驗課程，除了能嘗到剛啟封的四種紅酒，還能讓你自行混搭出最愛的味道，製作出三種瓶身、木塞、命名不同的獨家紅酒。

到了Brutocao Family Vineyards別忘記來場硬地滾球。（取自...
到了Brutocao Family Vineyards別忘記來場硬地滾球。（取自Brutocao Family Vineyards網站）
Spenker Winery不但可以品酒，還能與羊同樂，甚至還能領養小羊。（取自...
Spenker Winery不但可以品酒，還能與羊同樂，甚至還能領養小羊。（取自Spenker Winery網站）

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