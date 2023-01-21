瓦斯費漲5倍 南加華人喊離譜 瓦斯公司：未從高價獲利

南加居民最近一張帳單顯示，這個月的瓦斯費用高達608元。（受訪者提供）

南加華人 最近抱怨瓦斯（天然氣）價格飛漲，帳單費用高得十分離譜，月帳單高達600多元，不少華人表示雖然天氣寒冷，但因費用太貴，都不敢隨便開暖氣。瓦斯公司更是指出，今年1月的瓦斯價格比去年同期高出五倍。

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民林女士提供的最近一張帳單顯示，這個月的瓦斯價格高達608元，上個月的帳單是418元，而去年同期的月帳單是290元，價格漲幅非常大。林女士在亞市擁有一幢獨棟房屋，空間較大，她表示因為今年天氣格外寒冷，家中使用暖氣時間較長，猜測這可能是直接導致帳單飛漲的主要原因，「我沒有仔細看瓦斯單價是否上漲，就是明顯覺得費用高了很多。」

另一位亞市居民Hannah住在一套公寓裡，最近支付的12月瓦斯帳單是180元，「真的好貴，以前每年冬天的月帳單大概在100元左右。」Hannah一家幾年前搬到亞市居住，她表示，從2021年冬天開始，瓦斯費用就開始上漲，基本上是往年的兩倍。

收到費用大漲的帳單後，Hannah有些不能接受，她前去詢問公寓樓的管理員，「我以為是不是家裡的煤氣表有問題，因為我們白天不開暖氣，只有晚上回家才開一會，睡覺也不開，怎麼會這麼貴，結果管理員說他根本都不敢開暖氣，因為太貴了。」Hannah無奈地表示，「聽說1月份瓦斯費用還要繼續漲價，因為採購價又貴了，估計1月的費用是12月的兩倍，那我家不是要快400元了嗎？嚇得我都不敢開暖氣了，可是最近天氣又特別冷，怕凍著孩子。」

據悉，由於天然氣採購成本上漲，公用事業公司就將增加的一部分成本轉嫁給客戶，直接導致加州 人目前的瓦斯費用高得十分離譜。根據為南加州大部分地區提供服務的瓦斯公司SoCalGas稱，今年瓦斯價格比去年1月高出約五倍。而費用大漲的原因，包括西海岸的低氣溫使供暖需求增加、加拿大和洛磯山脈（Rocky Mountains）的瓦斯供應減少、美國西部的低儲存水平、以及西德州的管道維護等眾多因素。

SoCalGas表示，公用事業公司沒有設定瓦斯價格，價格是由國家和地區市場決定。 SoCalGas代表住宅和小型企業客戶在市場上購買瓦斯，購買成本是在沒有加價的情況下向客戶收費，這意味著公司不會從瓦斯商品價格的變動中獲利。