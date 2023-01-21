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中國何時恢復十年多次簽證？駐美使館發言人回應

季節價格浮動 北加用戶能接受

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
2022年美國瓦斯氣的平均批發價格是自2008年以來最高的。（記者王子涵╱攝影）
2022年美國瓦斯氣的平均批發價格是自2008年以來最高的。（記者王子涵╱攝影）

加州最大的瓦斯氣供應商太平洋瓦電（PG&E）在入冬前向居民發出公告，稱今年冬季的瓦斯氣價將迎來顯著增長。本報採訪了解到，多數華人居民並未留意到瓦斯氣上漲。結合近日暴風雨天氣以及季節價格的浮動，多數居民表示漲價能夠接受。

太平洋瓦電發言人表示，西海岸進入冬季後對於瓦斯氣的需求增大，所以價格會隨之上漲。公司沒有對瓦斯氣定價，而是隨著市場價格浮動。「我們所購入的價格，就是客戶支付的價格。」發言人稱。

居住在舊金山日落區的華人房東夏女士，每月都會為租客計算水電氣費。「電費與瓦斯氣的帳單一直比較穩定，每年冬天會有所上漲。」夏女士說，「瓦斯氣應該是貴了，不過我沒注意看，可能是冬天大家開暖氣多導致的。」

租客戚璐在比對帳單時才發現，分攤的瓦斯氣增加了20元左右。她表示，冬季取暖家中大多使用電暖爐，而平時也很少使用瓦氣爐烹飪，能用到瓦斯氣的地方就是淋浴和衣服烘乾機。「大家的生活一直很規律，價格上漲可能與能源危機相關。前段時間加州的汽油價格漲到那麼瘋狂，這次瓦斯氣上漲並不會太驚訝，是可以接受的範圍內。」

根據美國能源信息署的一份報告，2022年美國瓦斯氣的平均批發價格是自2008年以來最高的。美國勞工統計局18日更新的數據顯示，舊金山、聖馬刁、屋崙、海沃德等地區12月的瓦斯氣平均價格為每單位2.348元，高於全國均價40.9%。自2020年疫情爆發以來，瓦斯氣價上浮已超過45%。

「瓦斯氣價上漲是全球現象。」沙加緬度州立大學金融學教授瓦爾什尼（Sanjay Varshney）表示，「瓦斯氣的存儲量、需求、天氣都會影響價格。」他指出，由於加州入冬後天氣變得潮濕，體感溫度降低，所以導致這裡對瓦斯氣取暖的需求大大增加。而加州的瓦斯氣主要來自於德州，主要的輸送管道又被限流。「當所有的因素合在一起，還有近期加州的暴風雨天氣，導致價格在短期內飆升。」

太平洋瓦電也貼出節省建議，將室內恆溫器調低一度將節省約2%的能源；將熱水器調節至120度及以下防止水溫過熱；使用微波爐加熱食物將比烤爐節省超80%的能源；安裝合適的擋風雨條可節省15%的供暖費。

加州 舊金山 華人

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