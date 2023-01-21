歷史拼圖／鐵路橫貫美國 洛杉磯柳橙首度東運

南加特產柳橙。（本報資料照片）

橫越美國、聯繫兩大洋的橫貫鐵道（Transcontinental Railroad）在1869年終於完工，1876年更達成紐約至舊金山只要83小時的紀錄，當中貢獻心力的還包括大量華工，成為美國鐵道史不可抹去的一環。到了1886年2月，盛產水果的南加 更是首度藉橫貫鐵道輸出柳橙，成為當時轟動美國的大事，彷彿預告未來的洛杉磯 必將成為重要貿易據點。

西班牙人1781年建立洛杉磯，後來則成為墨西哥上加州 的重要據點，但是當美國1848年入主加州時，洛杉磯仍只是個1610人的小鎮。但是美國白人的持續開發，並將拉美裔的牧場改成農地，這才凸顯出南加適合農作的特點，農產品不只是糧食，還有東岸望之生羨的柳橙等水果。

1880年代，橫貫鐵道延伸至南加洛杉磯，不但大批東岸人來南加展開新生活，南加的水果也成為重要「出口」商品，1886年2月的首批滿載柳橙，正是開啟西果東運的號角。洛杉磯附近的果農自此之後大為振奮，不僅在現今橙縣一帶努力拓荒開墾，並且積極興建供水渠道，當Los Angeles Aqueduct在1913年完工時，南加的果園終於可以獲得百哩外Owens River的穩定水源。

長達233哩的Los Angeles Aqueduct也成為世界最長的人工引水道。獲得穩定水源的南加地區，不但水果輸出持續成長，洛杉磯地區的人口總數也開始突飛猛進，1880年代初期居民1萬1183人，1890年成為10萬2479人，1920年已經超過50萬人大關，現今的洛杉磯更成為美國大二大城。