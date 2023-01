警交通截停 易涉種族歧視

專家認為,要根除加州警察種族偏見,必須禁止特定類型交通截停。(Getty Images)

有越來越多政策專家做出結論,加州 要根除警務中的種族偏見,就必須完全禁止某些類型的輕微或技術性交通截停。

專家認為,立法人士應廢止所有藉口性的因素做為交通截停的理由,例如,一名警員因駕駛人輕微交通違規行為,如車尾燈損壞、汽車註冊過期或有顏色窗戶,以攔截停車為藉口、調查駕駛是否有更嚴重的違規行為。

但是,去年在強大執法協會強烈反對下,禁止多種類型藉口截停的努力,在州立法機構以失敗告終,並未進行一次全體投票。司法改革倡議人士期望,這項努力能於今年取得成功,因為兩個州委員會研究相關資料,建議立法者禁止或限制這類交通截停,有證據顯示,藉口截停加劇種族差異,並且很少因此查獲沒收違禁品。

上個月,加州「種族與身分諮詢委員會」(Racial and identity Profiling Advisory Board)與「刑法修訂委員會」(Committee on Revision of the Penal Code)皆首次提出相關建議。從警察 部門收集相關數據的「種族與身分諮詢委員會」在年度報告結論指出,藉口交通截停是一種無效卻高成本的警務策略。這種截停可能會對有色人種造成精神創傷、憂鬱及焦慮。

報告發現,在加州58個最大執法機構攔截行動中,存在明顯的種族差異。根據2021年最新數據,黑人 占加州人口6%、而他們占交通與行人交通攔截的15%;拉丁裔占總人口36%、占總被攔截人數的42.4%;白人占總人口35%、攔截人數比例占30.7%。

報告也發現,黑人更有可能被搜身、戴上手銬、被勒令下車並對他們使用武力。然而,與白人相較,他們不太可能擁有違禁品,包括非法槍枝與毒品。「種族與身分諮詢委員會」共同主席歐喬亞(Melanie Ochoa)表示,委員會建議完全禁止藉口攔截,因為相同情況一年又一年出現。

舊金山警察委員會日前批准一項政策,目標為通過防止警察僅因九種低階違規行為攔截駕駛,以此限制藉口攔截。