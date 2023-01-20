警交通截停 易涉種族歧視

專家認為，要根除加州警察種族偏見，必須禁止特定類型交通截停。(Getty Images)

有越來越多政策專家做出結論，加州 要根除警務中的種族偏見，就必須完全禁止某些類型的輕微或技術性交通截停。

專家認為，立法人士應廢止所有藉口性的因素做為交通截停的理由，例如，一名警員因駕駛人輕微交通違規行為，如車尾燈損壞、汽車註冊過期或有顏色窗戶，以攔截停車為藉口、調查駕駛是否有更嚴重的違規行為。

但是，去年在強大執法協會強烈反對下，禁止多種類型藉口截停的努力，在州立法機構以失敗告終，並未進行一次全體投票。司法改革倡議人士期望，這項努力能於今年取得成功，因為兩個州委員會研究相關資料，建議立法者禁止或限制這類交通截停，有證據顯示，藉口截停加劇種族差異，並且很少因此查獲沒收違禁品。

上個月，加州「種族與身分諮詢委員會」(Racial and identity Profiling Advisory Board)與「刑法修訂委員會」(Committee on Revision of the Penal Code)皆首次提出相關建議。從警察 部門收集相關數據的「種族與身分諮詢委員會」在年度報告結論指出，藉口交通截停是一種無效卻高成本的警務策略。這種截停可能會對有色人種造成精神創傷、憂鬱及焦慮。

報告發現，在加州58個最大執法機構攔截行動中，存在明顯的種族差異。根據2021年最新數據，黑人 占加州人口6%、而他們占交通與行人交通攔截的15%；拉丁裔占總人口36%、占總被攔截人數的42.4%；白人占總人口35%、攔截人數比例占30.7%。

報告也發現，黑人更有可能被搜身、戴上手銬、被勒令下車並對他們使用武力。然而，與白人相較，他們不太可能擁有違禁品，包括非法槍枝與毒品。「種族與身分諮詢委員會」共同主席歐喬亞(Melanie Ochoa)表示，委員會建議完全禁止藉口攔截，因為相同情況一年又一年出現。

舊金山警察委員會日前批准一項政策，目標為通過防止警察僅因九種低階違規行為攔截駕駛，以此限制藉口攔截。