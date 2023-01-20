毛澤東扮演者唐國強 豪宅曝光

唐國強豪宅。（本報記者╱攝影）

近日，有網友秀出大陸資深演員唐國強和妻子壯麗過美國海關的照片，未能證實何時拍攝，但引發了民眾激烈的討論，有人懷疑，這位中國國家一級演員，出演過「毛澤東」的唐國強也「潤」出中國了。本報獨家獲取了唐國強在南加州 的豪宅信息，顯示其早在2011年就已經在南加 州購置房產。

影片來源:世說新聞團隊

唐國強在中國算是家喻戶曉的老戲骨，在央視版三國演義中扮演諸葛亮，被許多觀眾視為不可超越的經典。特別是他在電視劇中朗誦「出師表」等場景，每次看完都讓人心潮澎湃。他還在「長征」、「延安頌」、「解放」及「東方」等影視劇作品中扮演過毛澤東，給人留下深刻的印象。

唐國強的豪宅位於約巴林達（Yorba Linda）的一座小山上。房子靠近90號和91號公路，交通便利，不過房子位於地勢較高的山坡上，可以說是鬧中取靜。走了一小段上坡路，再拐入一個小巷中，在小巷的末尾，就是唐國強的豪宅了。與馮小剛等中國名人在洛杉磯的房產風格不一樣，這套房子不是深宅大院，而是開放式的，沒有鐵門攔著，房前院景一目了然。院子打掃很乾淨，有草坪、仙人掌等綠色植物，幾棵樹上和房梁上還有未取下的聖誕裝飾燈。房子的窗戶也沒有窗簾遮擋；在房子的左邊，依稀可以看到綠油油的後院和一個籃球架。

在普通人看來，唐國強的這棟房子已經很豪華了，但與小巷裡其他豪宅相比仍有點黯然失色了。這裡的居民應該都是非富即貴。房子步行五分鐘，就是一個有各種健身設施的小公園，附近還有Trader Joes，Tokyo Central等超市，十分便利。

根據橙縣房產公開資料，唐國強這套豪宅於2011年購入，房子先是掛在他兒子唐英涵名下，隨後變為唐國強夫婦的信託基金持有。房子當年的掛牌價格是170萬元，最後以150萬元成交。12年過去，房子已增值約120萬元，Redfin估價超過270萬元，房屋每年的房產稅約2萬元。

整套屋子有共有六個房間5.5個衛浴，共5479平方呎。室內的裝潢設計則是由設計師打造，一入門便是拱形的天花板、瓷磚地板、定製木鑲板、壁爐和電視鑲嵌壁龕、 中島區廚房、游泳池和spa、後院則設有內置燒烤爐檯和泳池及可停放六輛車的車庫等。

唐國強與壯麗的大兒子唐英涵，從高中起就在美國讀書。唐國強在2011年購置這套房產時，唐英涵剛好14歲，快到上高中的年紀，讓人不僅聯想，唐國強當時就是為兒子購置的學區 房。