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遊樂天地╱雲霄飛車任天堂 南加新春好好玩

編譯胡立宗╱ 綜合報導
海洋世界原本的雲霄飛車。（海洋世界網頁）
海洋世界原本的雲霄飛車。（海洋世界網頁）

新年假期不知道去哪玩？南加的讀者有福了，洛杉磯的好萊塢環球影城（Universal Studios Hollywood）新增了「超級任天堂世界」（Super Nintendo World），聖地牙哥的海洋世界（SeaWorld）也推出全新雲霄飛車，可以讓大家大玩特玩。

「超級任天堂世界」裡頭，除了有比照日本版「瑪利歐賽車︰庫巴的挑戰書」（Mario Kart: Koopa's Challenge）打造的南加版「瑪利歐賽車︰包澤的挑戰書」（Mario Kart: Bowser's Challenge），還有餐廳Toadstool Cafe與賣店1Up Factory，可以既玩又吃還能逛。庫巴是瑪利歐系列的大魔王，英文可稱Bowser或King Koopa，是個亦正亦邪的可愛角色。

「瑪利歐賽車︰庫巴的挑戰書」在日本推出後大受歡迎，它結合擴增實境（augmented reality）的玩樂方式普獲好評，而「瑪利歐賽車︰包澤的挑戰書」是全美第一座，隨著「超級任天堂世界」2月17日開幕，南加地區的民眾也可以一嘗虛擬賽車的快感，以及經由特別打造的整體環境體驗置身瑪利歐遊戲之中的感覺。參考https://www.ocregister.com/2022/12/14/universal-studios-hollywood-sets-opening-date-for-super-nintendo-world/

至於聖地牙哥海洋世界的新版雲霄飛車，是由全球知名的雲霄飛車設計製造商Intamin Amusement Rides掛保證，零件都已經運抵只待組裝，開放的時間應該不遠。旁邊的模擬館也在改裝中， 1994年第一次推出的是潛水體驗的「Mission: Bermuda Triangle」，然後在1997年改成直升機體驗的「Wild Arctic」，這此改建預計將成為雪上摩托車體驗，讓遊客在加州陽光下體驗身在極地冰道開雪上摩托車的感覺。參考https://www.ocregister.com/2022/07/19/mystery-roller-coaster-track-arrives-at-seaworld-san-diego/

瑪利歐賽車︰庫巴的挑戰書。（好萊塢環球影城網頁）
瑪利歐賽車︰庫巴的挑戰書。（好萊塢環球影城網頁）

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