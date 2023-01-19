電動車10年增15倍 加州電網恐難負荷

加州電網是否有能力承受電動車成長15倍？學者認為，多管齊下，才能實現提高零排放汽車銷售量，並且實現無碳未來的雙重目標。(Getty Images)

隨著加州 在未來十年快速增加電動車 種銷售，一個關鍵問題的答案仍不確定：是否將有足夠電力提供電動車動力？

加州官員表示，有1250萬輛電動車預計於2035年行駛在加州道路，將不會對電網造成壓力。但是，他們對加州可避免停電的信心，是仰賴於最佳狀況：大規模快速建設海上風能與太陽能發電廠，駕駛在非高峰時段為電動車充電。然而，部分人士認為這些並不切實際。

根據一項開創性的新州法規，2026年在加州新銷售車型中、必須有35%是零排放；2035年將增至100%。需要提供電動車動力，顯示加州必須將發電量增加三倍，並設置新太陽能與風能，其增長速度幾乎是過去十年的五倍。

「空氣資源委員會」去年8月公布這項規定，僅僅在六天之後，加州電網就因熱浪而負擔沉重，並且史無前例地發布為期十天的緊急警報，警告居民減少用電或可能面臨停電。電動車增量與電網危機同時並存，引發廣泛疑問：若電網甚至無法提供足夠電力以度過夏天，加州如何要求加州人購買電動車？

在實現電動車普及目標的同時，根據州法，加州必須於2045年之前、將所有電力轉移到可再生能源。然而，壓力接踵而至，加州最後一座核電廠「魔鬼谷核電廠」(Diablo Canyon)預計於2030年關閉。

預期至2035年，加州道路行駛的電動車將增加15倍、電動車消耗電量將呈指數增長。但是，加州能源委員會指出，期仍將占高峰時段所有用電量的一小部分，從2022年的1%上升至2030年的5%、2035年的10%。委員會成員Quentin Gee表示，現在有信心能做好規畫。

然而，在設定這些預測情況時，負責提供電力的州屬機構，包括加州能源委員會、加州獨立系統營運商、加州公用事業委員會與相關公用事業公司，皆仰賴多種高度不確定情況。

聖地牙哥加大教授維特(David Victor)表示，將必須以更快速度擴大電網。駕駛必須避免在太陽能較少的夜晚為電動車充電。必須有超過100萬個新充電站投入營運。必須迅速產生大量海上風電廠。多管齊下，才能實現提高零排放汽車 銷售量，並且實現無碳未來的雙重目標。

為了提高足夠電力，加州必須說服駕駛在非高峰時段充電。並且以前所未有的速度建設太陽能與風能，發展海上風電廠。儘管官員預估，2030年海上風電廠將為約150萬戶家庭提供足夠電力；2045年將為2500萬戶家庭提供電力，但是，海上風電廠規畫與獲得許可及建設，可能需要至少7-8年時間，目前尚無相關項目在進行中。

還需建造15倍以上數量的公共充電站，目前加州約已8萬個公共充電站、估計還有1萬7000個正在建造；加州預估於2030年將有800萬輛電動車需要120萬個充電站。此外，擴展「車到電網」(vehicle-to-grid)技術，期望在有高需求時，電動車能將動能傳回到電網；但這是新技術，尚未在電動車上進行測試。