推廣複式宅 加州SB 9法案成效差

複式住宅SB 9法案收效甚微，申請件數不多、通過率也低。（本報資料照片）

加州 Senate Bill 9法案的原意在緩解住宅短缺的問題，允許獨棟宅用地擴建複式宅（duplex），或將地塊一分為二、各自建房。但是該法自2022年初生效之後的效果卻不明顯，不僅全州的申請件數少，審查通過案件的比率更低到嚇人，因此實際上能提供的新住宅有限。

推動該法的議員強調，他們的目標從來就不是看短不看長，沒有人希望從第一天就開始大量出現申請案，解決加州住房問題更非一蹴可幾。都市區劃專家則認為，新法上路的確需要一段暖身期，新冠疫情過後的物料飛漲也使得改建、增建意願變低，不過執行面上凸顯的問題，顯示SB 9法案還有再修改的需要，地方政府的反對意見也得考量。

柏克萊加大 （UC Berkeley）特納住房創新中心（Terner Center for Housing Innovation）的調查顯示，在對住房需求很高的加州13個城市中，SB 9的效果如果不是根本沒有、就是非常有限。

13地為安那罕（Anaheim）、貝克斯菲（Bakersfield）、柏克萊（Berkeley）、布班克（Burbank）、丹維爾（Danville）、長堤（Long Beach）、洛杉磯（Los Angeles）、沙加緬度（Sacramento）、聖地牙哥（San Diego）、舊金山 （San Francisco）、聖荷西（San Jose）、聖塔瑪麗亞（Santa Maria）、薩拉度加（Saratoga）。

這些都會區原本就有一房難求的問題，因此本來以為擴建、增建的意願會很高，但是當柏克萊加大的研究員深入瞭解後才發現，意願遠比想像中低很多，而且申請案非常難過關。整個加州截至2022年11月底，僅有282件依SB 9法案提出的增建申請案，還只有53件審查通過。最熱烈的洛杉磯共211件申請案，通過的僅38件；舊金山申請案25件，通過4件；聖地牙哥申請7件，但全都卡關。另外三個城市只有一件申請，貝克斯菲、丹維爾、聖塔瑪麗亞全年掛零。

劃分地塊的案件數更少，全州僅100件，28件過關。特納住房創新中心的主任賈西亞（David Garcia）指出，新法上路才一年，又碰上物價飛漲，難免影響民眾改建意願。但是他也強調，從SB 9的執行結果來看，法案的條文應該需要修改，同時各地政府的行政妨礙也需要考慮進去。

起草人之一、參議會臨時主席艾金斯（Toni Atkins）認同法案才剛起步、需要時間的看法。不過，包括賈西亞在內的其他專家則認為，SB 9本身立案的難度就已經很高了，要是再想修法，恐怕會再度引發反對者的情緒。以矽谷附近的木邊（Woodside）就主張當地是山獅保育區，非常不願執行SB 9的結論，甚至不惜槓上加州檢察長。