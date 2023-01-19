興建經費通過10年 加州7水庫至今沒動靜

加州早已通過數十億元經費建設新水庫，但至今沒有動靜。（美聯社）

2014年加州 長期乾旱期間，加州選民投票通過總金額數十億元的一號提案，希望藉此提案募集的債券融資 ，興建大型水庫，儲存加州冬天雨季的雨水，對付乾旱來襲。近10年後，大部分水庫興建工程仍尚未動工。

而今加州面臨久旱之後龐大豪雨，社會輿論界紛紛批評加州未能及時建好足夠水庫，大水泛濫成災，流入河川海洋，白白浪費一個解除旱象的大好機會。

使用一號提案籌募基金發展的七個大水庫目前仍停頓於計畫狀態。這幾個計畫中的水庫包括沙加緬度谷的大水庫，建成之後，將成為加州第八大水庫。然而興建水庫一般耗時長久。光是設計、取得許可、籌募足夠基金就得花上好幾年時間。

隨著豪雨洪患來襲，紐森 州長也關心水庫工程發展，表示將提供更多基金，移除各種障礙，加速興建水庫工程。加州前州長布朗 (Jerry Brown) 過去對興建水庫表示過同樣意見。

加州共和黨國會議員包括代表金恩斯縣 (Kings County) 的聯邦眾議員瓦拉道 (David Valadao)、代表沙加緬度縣的麥克克林托克 (Tom McClintock) 致函紐森與拜登總統，對加州處於豪雨中，水庫容納量不足表示關切。

67%加州選民2014年贊成通過一號提案，批准高達71億元債券融資用於發展水資源計畫，其中27億元用於水庫興建工程。

然而加州幾個有望取得專款的大型水庫工程進度緩慢。聖荷坤河 (San Joaquin River) 大水庫開發計畫由於後備基金不足，工程停頓不前。其他可能獲得專款的工程包括康曲柯士達縣的Los Vaqueros水庫，以及聖他克拉拉縣的Pacheco水庫。其他儲水計畫包括將雨水儲存於地下水層等。

儲水工程申請ㄧ號提案專款程序相當漫長。申請廠商單位必須證明開發水庫計畫案符合公眾利益，一般情況下，單是提出足夠證明就必須花上三年時間。

此外一號提案專款只贊助每項工程一小部分，計畫開發的廠商必須設法取得其他龐大經費，才能順利完成工程，挑戰性相當高。

一號提案專款這幾年主要用於地下水儲存，特別是肯恩縣 (Kern County) 、洛杉磯縣 (Los Angeles County) 以及內陸帝國 (Inland Empire) 的地下水儲存。除了一號提案專款外，加州有些地區自行籌募經費，展開地下水儲存計畫。