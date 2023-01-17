冬季風暴為加州帶來什麼？數字會說話
無情冬季風暴於過去三周襲擊加州，成為五年來最大一次風暴。強烈風暴在全加州造成廣泛破壞，卻也顯著改善三年來嚴重乾旱後的水資源情況。天氣預報，下周大部分時間會是乾燥氣候。以下是截至目前風暴造成的驚人影響數字：
9：過去三周襲擊加州的大氣河流風暴次數。
20：截至16日，加州自聖誕節以來風暴造成確認死亡人數。
12：2021年、2022年加州野火確認死亡人數。
41：加州58個縣中宣布進入緊急狀態的數量。
3：重大災難宣告(major disaster declaration)郡縣數。
24.5兆：估計加州降雨加侖水量。
16：水量可填滿加州最大水庫沙斯塔湖(Shasta Lake)的次數。
17：舊金山市中心降雨英寸總量。
3：同一時間舊金山降雨量的歷史平均值(以英寸為單位)。
62：大蘇爾(Big Sur)一號公路關閉的總英里長度。
247：1月16日內華達山脈積雪的歷史平均百分比。
106：12月1日內華達山脈積雪歷史平均百分比。
1046：1月14、15日灣區閃電發生次數。其中包括一次擊中金門大橋。
500+：根據加州地質調查局數據，自新年除夕夜以來，全加州因風暴造成的山體滑坡數量。
3400萬：1月9日處於洪水監控的加州居民人數、占總人口90%。
143：聖荷西自10月1日至1月16日下午、所占正常降雨量的百分比。
196：舊金山所占降雨量百分比。
219：洛杉磯所占降雨量百分比。
229：屋崙所占降雨量百分比。
100：馬林市政水資源局(Marin Municipal Water District)營運所有七個水庫的滿水百分比。
86：東灣市政水資源局營運所有七個水庫的滿水百分比。
56：聖他克拉拉谷水資源局營運所有十個水庫的滿水百分比。
33：12月1日洛斯蓋圖斯(Los Gatos)附近Lexington水庫的滿水百分比。
100：1月16日Lexington水庫的滿水百分比。
46：根據美國乾旱監測機構，加州1月12日周四處於「嚴重乾旱」(severe drought)百分比。
85：12月1日加州「嚴重乾旱」百分比。
0：天氣預報下周大風暴的數量。
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