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冬季風暴為加州帶來什麼？數字會說話

編譯組／灣區16 日電
冬季風暴於過去三周襲擊加州，成為五年來最大一次風暴，各地傳出洪水災情，加州有41個縣宣布進入緊急狀態。(Getty Images)
冬季風暴於過去三周襲擊加州，成為五年來最大一次風暴，各地傳出洪水災情，加州有41個縣宣布進入緊急狀態。(Getty Images)

無情冬季風暴於過去三周襲擊加州，成為五年來最大一次風暴。強烈風暴在全加州造成廣泛破壞，卻也顯著改善三年來嚴重乾旱後的水資源情況。天氣預報，下周大部分時間會是乾燥氣候。以下是截至目前風暴造成的驚人影響數字：

9：過去三周襲擊加州的大氣河流風暴次數。

20：截至16日，加州自聖誕節以來風暴造成確認死亡人數。

12：2021年、2022年加州野火確認死亡人數。

41：加州58個縣中宣布進入緊急狀態的數量。

3：重大災難宣告(major disaster declaration)郡縣數。

24.5兆：估計加州降雨加侖水量。

16：水量可填滿加州最大水庫沙斯塔湖(Shasta Lake)的次數。

17：舊金山市中心降雨英寸總量。

3：同一時間舊金山降雨量的歷史平均值(以英寸為單位)。

62：大蘇爾(Big Sur)一號公路關閉的總英里長度。

247：1月16日內華達山脈積雪的歷史平均百分比。

106：12月1日內華達山脈積雪歷史平均百分比。

1046：1月14、15日灣區閃電發生次數。其中包括一次擊中金門大橋。

500+：根據加州地質調查局數據，自新年除夕夜以來，全加州因風暴造成的山體滑坡數量。

3400萬：1月9日處於洪水監控的加州居民人數、占總人口90%。

143：聖荷西自10月1日至1月16日下午、所占正常降雨量的百分比。

196：舊金山所占降雨量百分比。

219：洛杉磯所占降雨量百分比。

229：屋崙所占降雨量百分比。

100：馬林市政水資源局(Marin Municipal Water District)營運所有七個水庫的滿水百分比。

86：東灣市政水資源局營運所有七個水庫的滿水百分比。

56：聖他克拉拉谷水資源局營運所有十個水庫的滿水百分比。

33：12月1日洛斯蓋圖斯(Los Gatos)附近Lexington水庫的滿水百分比。

100：1月16日Lexington水庫的滿水百分比。

46：根據美國乾旱監測機構，加州1月12日周四處於「嚴重乾旱」(severe drought)百分比。

85：12月1日加州「嚴重乾旱」百分比。

0：天氣預報下周大風暴的數量。

加州 風暴 舊金山

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