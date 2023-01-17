我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

私房景點／球狀岩沙灘 漲潮+日落超唯美 攝影師最愛

編譯組／綜合報導
Bowling Ball Beach。（取自California Beaches網站）
Bowling Ball Beach。（取自California Beaches網站）

北加蒙多西諾縣（Mendocino County）的Schooner Gulch State Beach，有個景點可能很多人還沒去過。沿著Schooner Gulch Beach一直往北走，很難不注意最北端的獨特地形，這裡的岩石都被海水磨成保齡球模樣，因此稱為Bowling Ball Beach。專業攝影師很愛來此地取景，搭配漲潮的落日經常成為美照精選。

除了攝影師外，當地的潮汐池也是許多家庭的最愛，但是漲潮時無法靠近，因此出遊前最好先查一下潮汐表。Bowling Ball Beach的最北端是衝浪勝地Whiskey Shoals，接近Ross Creek的出海口。

Bowling Ball Beach可以由免費停車場到達，停車場就在Highway 1與Schooner Gulch Road的交會口。停車場有兩個步道出口，往南的可到Schooner Gulch Beach，往北則可到Bowling Ball Beach，不過此步道因為海水侵蝕經常關閉。

相關資訊：

地址：Highway 1與Schooner Gulch Rd交會口，Point Arena，CA 95468

名稱：Schooner Gulch State Beach，又名Saunders Reef或Ross Creek Beach

活動：攝影、釣魚、衝浪、野餐、弄潮（Tidepooling）、淨灘、健行

設備：潮汐池、漂流木、步道、廁所

寵物：狗必須牽行

費用：停車免費

步道 攝影 釣魚

上一則

世界日報與蒙市政府合辦 「兔年迎春年節展」 攤位介紹

下一則

冬季風暴為加州帶來什麼？數字會說話

延伸閱讀

白宮：拜登德拉瓦住家並無訪客進出登記表

白宮：拜登德拉瓦住家並無訪客進出登記表
加州宜居城市 富比世：沙加緬度第一

加州宜居城市 富比世：沙加緬度第一
長堤亞裔男攜槍威脅同事 遭警方緊急逮捕

長堤亞裔男攜槍威脅同事 遭警方緊急逮捕
遇見海中「溫和的巨人」 夏威夷賞鯨攻略

遇見海中「溫和的巨人」 夏威夷賞鯨攻略
大浪來了 南加3海灘緊急關閉

大浪來了 南加3海灘緊急關閉
浪高15呎水漫街道 南加這些海灘緊急關閉

浪高15呎水漫街道 南加這些海灘緊急關閉

熱門新聞

不少華人對於中國人不能擁有中美雙重國籍的規定耿耿於懷，尤其疫情期間因為中國簽證難辦，導致很多海外華人無法回國探望親人。（本報資料照片）

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

2023-01-09 16:01
華人林先生分享自己當網約車的經歷。 (Shutterstock)

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

2023-01-11 13:07
唐國強在洛杉磯也擁有百萬豪宅。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱「毛澤東」也潤？獨家直擊唐國強LA大豪宅

2023-01-12 21:57
陳力生前出席富豪俱樂部活動。（本報檔案照）

「珍寶幣」騙華人 涉案1.47億…富豪集團創辦人陳力死於獄中

2023-01-14 19:32
律師提醒使用兩本護照入出境美國已觸法。(取材自海關邊境保護局臉書)

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

2023-01-09 12:59
美國超市大米種類多，一不小心就「踩雷」。（記者王若然／攝影）

好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味

2023-01-16 02:20

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能