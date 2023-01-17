私房景點／球狀岩沙灘 漲潮+日落超唯美 攝影師最愛

Bowling Ball Beach。（取自California Beaches網站）

北加蒙多西諾縣（Mendocino County）的Schooner Gulch State Beach，有個景點可能很多人還沒去過。沿著Schooner Gulch Beach一直往北走，很難不注意最北端的獨特地形，這裡的岩石都被海水磨成保齡球模樣，因此稱為Bowling Ball Beach。專業攝影 師很愛來此地取景，搭配漲潮的落日經常成為美照精選。

除了攝影師外，當地的潮汐池也是許多家庭的最愛，但是漲潮時無法靠近，因此出遊前最好先查一下潮汐表。Bowling Ball Beach的最北端是衝浪勝地Whiskey Shoals，接近Ross Creek的出海口。

Bowling Ball Beach可以由免費停車場到達，停車場就在Highway 1與Schooner Gulch Road的交會口。停車場有兩個步道 出口，往南的可到Schooner Gulch Beach，往北則可到Bowling Ball Beach，不過此步道因為海水侵蝕經常關閉。

相關資訊：

地址：Highway 1與Schooner Gulch Rd交會口，Point Arena，CA 95468

名稱：Schooner Gulch State Beach，又名Saunders Reef或Ross Creek Beach

活動：攝影、釣魚 、衝浪、野餐、弄潮（Tidepooling）、淨灘、健行

設備：潮汐池、漂流木、步道、廁所

寵物：狗必須牽行

費用：停車免費