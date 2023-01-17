冬季風暴襲加州 收災戶可循3管道獲援助

無情冬季風暴於過去數周在全加州導致電線損壞、樹木倒塌與洪水，強風與傾盆大雨破壞民眾的房屋、汽車與其他財產。(美聯社)

無情冬季風暴於過去數周在全加州 導致電線損壞、樹木倒塌與洪水，強風與傾盆大雨破壞民眾的房屋、汽車 與其他財產。若你正在處理風暴後的殘局，可透過以下多種方式獲得維修與清理的協助。

1. 保險 。若房屋或汽車因為暴風雨受損，第一步就是用照片記錄，即使不確定是否在保險範圍之內。根據「保險資訊研究所」(Insurance Information Institute)，這些文件可協助理賠流程，並且有助於保險理賠精算人員進行調查。

加州保險局副保險局長索樂(Michael Soller)表示，一旦記錄損失內容，應聯絡你的保險公司或保險經紀人，以準確了解屋主、租客或汽車保險的承保範圍。

根據保險公司「Allstate」，一般來說，屋主保險通常包含冬季風暴造成的部分損失，尤其是風災，例如樹木傾倒、破損柵欄、甚至是風雨或冰雹進入房屋造成損失，前提是損害的來源是強風。

「保險資訊研究所」指出，在樹木倒塌情況下，無論誰擁有這棵樹，都可獲得財產損失保險賠償。房主保單通常還包括移除樹木的費用，若樹木撞擊被保險的房屋結構，賠償最高可達約500-1000元。若樹傾倒在房屋物業、卻沒有撞到建築物，就可能不納入保險範圍內。

索樂指出，若有全面性汽車保險(comprehensive auto insurance)，若汽車被倒下的樹木撞到或被洪水損壞，也會獲得保障。他補充說明，若沒有全面性汽車保險，仍可聯繫保險公司，因為他們可能會向樹主的保險提出索賠。

Allstate保險公司表示，屋主保單通常不包括洪水及土石流，因此可能不會因任何洪水損壞或外部下水道或排水溝而承保。但是，加州保險局長萊拉(Ricardo Lara)指出，若洪水或土石流是由最近野火或其他承保範圍內災害直接或間接引起，加州則要求保險公司承擔這些損失。屋主還可為停電造成損失，申請賠償，特別是若停電是因為暴風雨倒下樹木等承保風險造成。

相關屋主、租客或汽車保險疑問，可致電：800-927-4357或網站：insurance.ca.gov聯絡加州保險局。PG&E也有「Safety Net」計畫，可向部分因風暴等嚴重事故而斷電超過48小時的住戶支付25-100元。詳情可詢問PG&E安全網網頁。

2. 州與聯邦援助。索樂指出，對於那些損失超出保險範圍者，政府可能會提供援助。要了解是否符合條件，可聯絡當地政府的緊急管理辦公室。但若是個人直接獲得聯邦援助，則需批准重大災難聲明。

3. 社區援助。許多社區設立基金，幫忙鄰居自風暴中恢復。「GoFundMe」已為受到加州風暴影響者設立網頁。聖馬刁市長李美恩(Amourence Lee)也為聖馬刁是設立「GoFundMe」洪水救災網頁，她在籌款網站寫道，不能等待聯邦或州政府，當看到鄰居與當地商業有需要時，需挺身而出。