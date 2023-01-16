加州宜居城市 富比士：沙加緬度第一

加州宜居城市與民眾想像大不同，南加城市多個上榜。（unsplash截圖）

加州 作為許多新移民以及老美移民的首選之地，不僅是因為當地休閒文化、海灘、沙漠、和山脈等多樣化氣候、及地形，讓加州成為喜歡靠山近海的民眾移居首選第一。而富比士（Forbes）也於近期公佈2023年度加州最佳宜居城市，並透過每個城市的房價 中值、個人人均收入以及失業率和犯罪率等指數，一一分析加州最適合、也最理想的移居社區。

10. 貝克斯菲德（Bakersfield）

身為加州最實惠的城市，且鄰近洛杉磯的城市，成為許多想逃離城市喧囂的人的第一位。貝市規模中等，人口為40萬7615人，房價平均中位數為39萬5475元。雖缺乏大城市的夜生活和便利設施，但驅車兩小時內可抵洛杉磯，三小時內抵國王峽谷、優勝美地國家公園，四小時內抵舊金山 。市區內更擁有多元化產業，包括農業、醫療保健和石油。

9.佛瑞斯諾（Fresno）

佛瑞斯諾為加州最大內陸城市，隱身在聖荷昆谷（San Joaquin Valley）內，以新鮮水果和堅果聞名。人口54萬4510人，房價平均中位數為43萬7450元。然而，佛市的犯罪率、失業率卻遠高於以科技工作基礎的城市，居民普遍更以季節性的空氣質量、和炎熱的夏季氣溫而苦惱。目前該市市長辦公室正嘗試振興市區，將室內塔區（Tower District）打造成景觀步行區，將餐飲、娛樂和購物一次玩透透。

8.莫德斯托（Modesto）

莫市在加州中部，駕車兩小時以內可抵北加兩座主要城市-舊金山和沙加緬度，更以世上最大酒莊-E. & J. Gallo聞名。 相比其他城市，莫市的犯罪率、負擔成本更是輕鬆拿下好成績。目前莫市人口21萬8771人，房價平均中位數47萬4500。當地主要行業包括農業、醫保和房屋。

7.奧克斯納德（Oxnard）

緊鄰洛杉磯海岸線的奧市，城市規模相比洛杉磯、聖地牙哥小的多，但因驅車僅需一小僅可抵洛市，及當地悠閒海濱生活而聞名。奧市人口20萬1879人、房價平均中位數89萬9000元。當地每年舉辦的加州草莓節，吸引世界各地民眾參加。

6.委利賀（Vallejo）

海岸城市委利賀，在舊金山灣區郊區，開車只需30分鐘即可抵市區，因宜人景觀、鄰近葡萄酒鄉索諾瑪（Sonoma）和納帕（Napa ），吸引不少民眾居住。當地人口12萬4886人、房價平均中位數62萬2500元。當地產業十分多元化，包括航空航天、醫療保健和製造業等。而鄰近市區的藝術工作室，和聖巴布洛灣（San Pablo Bay）海灘生活，也成為當地居民的一大享受。

5. 聖荷西（San Jose）

座落在矽谷的聖荷西，因許多居民都在矽谷科技業工作，聖市更以矽谷首都自稱。當地人口98萬3489人、房價平均中位數137萬1500元。除去房貸考量，聖市也為加州最適合家庭居住的城市之一，因其犯罪率低、戶外活動豐富、富含亞洲和拉丁文化，具多元化。離海岸、舊金山等景點，也僅有一小時車程。

4. 洛杉磯（Los Angeles）

作為美國第二大城市，洛杉磯除了老少皆宜的景點，如迪士尼樂園、環球影城、好萊塢和職業體育等，並是就業和休閒雙雙堅固的好去處。當地人口384萬9297人、房價平均中位數93萬8492元。

洛市也以溫暖的沙漠氣候讓冬季不再難熬。居民更可以輕鬆的去任一海灘。但惱人的交通擁堵、居高不下的犯罪率、高額房價也讓居民頭疼。

3. 舊金山（San Francisco ）

舊金山身為北加州經濟重鎮之外，更以沿海位置、山景、秀麗景觀、全年溫和的氣候，吸引許多民眾移居。目前當地人口81萬5201人、房價平均中位數104萬9000元。

雖然舊金山不在矽谷區內，仍為許多科技初創公司、金融公司的所在地，讓就業市場十分蓬勃。此外，當地許多文化景點，如唐人街、漁人碼頭、小義大利和聯合廣場等，也十分吸引民眾前往。

2.聖地牙哥（San Diego）

聖地牙哥為加州最適合年輕人居住的城市之一，因市區內的海灘步道、少於洛杉磯的人口。城市大多與海灘直接相連，讓酷熱的夏季也十分舒服。其陽光明媚的氣候也讓當地太陽能產業十分蓬勃。目前當地人口138萬1611人、房價平均中位數89萬7000元。

聖市也為美國海軍太平洋艦隊的所在地，讓當地就業產業十分豐富。不但有艦隊，更有生物技術、醫療保健和旅遊業等新興產業。而當地的科羅納多海灘（Coronado Beach）、拉荷亞海岸（La Jolla Shores）和南密慎海灘（South Mission Beach）。巴博亞公園（Balboa Park）、樂高樂園（Legoland）和聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）也十分受歡迎。

1.沙加緬度（Sacramento）

加州宜居城市排名第一的沙加緬度，擁有充足的教育機會、合理的生活成本，極低的失業率等，讓許多加州民眾十分心動。目前當地人口52萬5041人、房價平均中位數座61萬4925元。

當地就業市場以政府機關、醫療保健和技術等核心行業為主，離舊金山也僅有兩小時車程，十分方便。而當地更以景色怡人的自行車道、球隊、啤酒廠和咖啡店聞名。