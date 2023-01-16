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紐森刪減氣候變遷經費 環團質疑

編譯組╱沙加緬度15日電
加州議會通過為期五年的540億元氣候問題專款，裁減成480億元。零溫室效應氣體車輛計畫經費將遭裁25億元。 (Getty Images)
加州議會通過為期五年的540億元氣候問題專款，裁減成480億元。零溫室效應氣體車輛計畫經費將遭裁25億元。 (Getty Images)

加州面臨225億元預算赤字，紐森州長15日提出2023-24年度預算時，建議刪減60億元改善氣候變遷經費，將去年會期期間，加州議會通過為期五年的540億元氣候問題專款，裁減成480億元。

紐森提出的裁減經費中，一半以上為刪減加州清潔交通計畫 (clean transportation initiative) 經費。紐森提議從此項計畫中，刪減33億元經費。紐森希望能取得聯邦補助款，用來彌補加州清潔交通計畫因經費遭裁，所面臨的損失。

宣揚防範氣候變化團體質疑州府，能否為其龐大交通電氣化計畫提供充足基金，確保加州民眾能於經濟衰退情況下，仍能轉移到開始清潔排氣的電動車輛。

零溫室效應氣體車輛計畫經費將遭裁25億元。這項保護環境計畫除提供民眾購買電動車扣除額外，亦用來設置電動車充電基礎建設。

紐森於15日中指出，他不認為經費裁減將會影響到加州達成其電氣化目標。他說，加州處理氣候問題與交通電氣化的基金非常雄厚，裁減一部分經費將不會對整個計畫帶來問題。紐森同時指出，州府將從聯邦減輕通貨膨脹法案中取得補助款，彌補這次經費裁減所形成的損失。紐森同時表示，他同時將要求州議會通過公債提案。

加州州府目前考慮禁銷高污染柴油卡車，將卡車引進零溫室效應氣體排放車輛時代，因此必須為重型卡車建造充電站等基礎設施。這些改善環保計畫均將受到經費裁減影響。

NextGen 政策組織資深顧問維斯科夫 (David Weiskopf) 表示，州府裁減投資，將會延遲處理氣候變化問題急需進行的行動計畫。他強調，改善氣候變化需要長期穩定的資金來源。加州目前面臨許多氣候變化形成的乾旱與洪患問題，因此加強改善氣候變化，減少溫室效應氣體排放，乃為目前急需進行處理的問題。

代表聖馬刁地區的州參議員貝克 (Josh Becker)是預算小組委員會環境問題的主席。他強調，目前是加強處理環境問題的時刻，卻面臨預算裁減，這真令人憂心。貝克指出，如果環境預算遭裁，聯邦補助款又不足補充裁減金額，者將延緩改善加州環境計畫的腳步。

紐森提出新年度預算時間，恰好正是加州連續暴風雨來襲時期，因此紐森州長也提出防治洪患的專款，其中1億3500萬元用來減輕未來兩年城市洪患威脅，另4060萬元用來改善三角洲堤防。

紐森下一步將與州議會協調其所提出的預算草案，然後於今年5月間提出年度預算修正案。他強調，如果可能的話，處理氣候問題專款可能會有所改善。2023-24年度預算從今年6月開始。

加州 紐森 預算

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