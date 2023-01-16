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法廊快報╱加州特殊車牌 拒絕違法敗俗

編譯胡立宗／綜合報導
加州特殊車牌。（取自driversed.com網站）
加州特殊車牌。（取自driversed.com網站）

加州人想為愛車掛上特殊車牌其實很簡單，多數手續都可以透過網路申辦，網址為https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-registration/license-plates-decals-and-placards/california-license-plates/order-special-interest-and-personalized-license-plates/。特殊車牌正式名稱為Special Interest License Plate，基本上各種各樣組合都能當成車牌，但是違法或敗俗的不行。

被拒絕的案例包括「IH8 DMV」，汽車管理局認為讀起來會變成「I hate DMV」（我恨汽管局）。「UPURAZZ」也被拒絕，雖然申請者說是「Upper Arizona」（上亞利桑那州），但汽管局認為是「Up your ass.」（去你的）。「FKYOU 2」，申請人說是「Find the kid in you two.」（在你們兩人中看到小孩），但汽管局認為是「Fuck you, too.」（去你的，也）。

申辦費用依據目的與樣式不同，第一次申辦最高可收到103元，每年換牌則要收83元。當然類似身障等特殊車牌可以免收或降低收費。基於申辦目的不同，進入網站後會區分為「sequential plates」與「personalized plates」，點進後就會出現Special Interest License Plate的申辦程序。

車牌編號的限制，字母與數字的六碼或七碼組合，但是如果數字與字母容易搞混時，相仿的數字與字母則無法通過審查，例如「NICEGUY」已被選走，「N1CEGUY」就不能用。

字母 DMV 加州

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