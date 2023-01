法廊快報╱加州特殊車牌 拒絕違法敗俗

加州特殊車牌。(取自driversed.com網站)

加州 人想為愛車掛上特殊車牌其實很簡單,多數手續都可以透過網路申辦,網址為https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-registration/license-plates-decals-and-placards/california-license-plates/order-special-interest-and-personalized-license-plates/。特殊車牌正式名稱為Special Interest License Plate,基本上各種各樣組合都能當成車牌,但是違法或敗俗的不行。

被拒絕的案例包括「IH8 DMV 」,汽車管理局認為讀起來會變成「I hate DMV」(我恨汽管局)。「UPURAZZ」也被拒絕,雖然申請者說是「Upper Arizona」(上亞利桑那州),但汽管局認為是「Up your ass.」(去你的)。「FKYOU 2」,申請人說是「Find the kid in you two.」(在你們兩人中看到小孩),但汽管局認為是「Fuck you, too.」(去你的,也)。

申辦費用依據目的與樣式不同,第一次申辦最高可收到103元,每年換牌則要收83元。當然類似身障等特殊車牌可以免收或降低收費。基於申辦目的不同,進入網站後會區分為「sequential plates」與「personalized plates」,點進後就會出現Special Interest License Plate的申辦程序。

車牌編號的限制,字母 與數字的六碼或七碼組合,但是如果數字與字母容易搞混時,相仿的數字與字母則無法通過審查,例如「NICEGUY」已被選走,「N1CEGUY」就不能用。