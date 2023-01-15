暴風雨19死 紐森籲防洪患

紐森與加州兩黨官員呼籲白宮宣布重大災害聲明，提供更多資源。（電視新聞截圖）

飽受雨水侵襲的加州 ，預計將在周末和下周出現更多暴風雨天氣，州長紐森 （Gavin Newsom）以及其他州和聯邦官員周五（13日）懇請居民，對可能出現的更多洪水和破壞力保持警惕。

自12月下旬以來，一系列的風暴 襲擊了加州，造成至少19人死亡。加州州長緊急事務部門主任沃德（Nancy Ward）說，周五，有6000人處於疏散令之下，另有2萬戶家庭沒有電力供應，房屋被淹沒，堤壩被沖垮並被頂起，泥石流和颶風襲擊了該州的部分地區。

正在行進的大氣河雨帶周五早些時候給北加州帶來了陣雨，而水氣湧動將會更多更強烈，預計在未來幾天內將再次在加州其他地方傳播雨雪。

國家氣象局（National Weather Service）的氣象學家勞倫斯（David Lawrence）說，作為一個受乾旱困擾的州，加州在過去的18天裡平均降雨量超過9英寸（23厘米），這是一個了不起的數字，一些地方已經達到了年平均降雨量。

他說，周六（14日）的暴風雨再帶來大範圍的強降雨和山區大雪，陣風達每小時60哩（97公里），將會有更多的樹木倒下和停電發生。

加州公路巡警（California Highway Patrol）代理局長Sean Duryee說，至少有19起與風暴有關的死亡事件發生，其中一半涉及駕車者，如果司機注意到道路封閉標誌，一些死亡是可以避免的。

周五，紐森訪問了聖他芭芭拉縣的高檔社區蒙特西托（Montecito），該社區在本周早些時候被疏散。五年前該沿海地區發生的泥石流中曾有23人死亡，100多所房屋被毀。

周一（9日），拜登總統已發布緊急聲明，支持十幾個縣的風暴響應和救援工作，但紐森仍在等待白宮宣布重大災害聲明，以提供更多資源。

位於舊金山以南約90英哩的農業谷地的沙林納（Salinas）河的洪水警告已經生效。國家氣象局說，至少有2萬英畝（8094公頃）的農田有被淹的危險。

在北加州的一些地方，汽車被淹沒，樹木被連根拔起，房屋的屋頂被吹走。

在南加州，當局確定，由於風暴原因造成的汙水溢出到范杜拉（Ventura）河的規模，比最初想像的大得多。范杜拉縣環境衛生部門周四（12日）說，1月9日受損的兩條奧海谷地衛生區（Ojai Valley Sanitary District）的汙水管線溢出了1400多萬加侖汙水，沿河流和海灘已經設置了警告標誌。

在洛杉磯東部，因為預測有雨，Santa Anita公園主動取消了周六的賽馬活動，即八場比賽。賽馬場說，這些比賽將在隨後的三天作為附加賽進行。