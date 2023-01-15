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雷傑納隆學者獎／劉魯旻鑽研水淨化 追夢化學教授

記者丁曙／洛杉磯報導
2023雷傑納隆學者劉魯旻。（受訪者提供）
2023雷傑納隆學者劉魯旻。（受訪者提供）

劉魯旻（Anna Liu）是Rancho Bernardo高中應届畢業生，她研究銀作為去除全氟烷基物質 (PFAS) 的潛在方法，對於未來的水淨化系統很有實用意義。目前她已經被加州理工學院（California Institute of Technology）提早錄取，將主修化學專業，未來的夢想是成為教授。

劉魯旻的科研項目是「通過銀輔助混凝選擇性去除羧基化全氟烷基物質 (PFAS)」（Project Title: A Selective Removal of Carboxylated Perfluoroalkyl Substances (PFAS) via Silver-Assisted Coagulation）。在這個項目中，她和同伴們研究了銀作為去除全氟烷基物質 (PFAS) 的潛在方法，PFAS 是一種危險且難以去除的水污染物。該項目證明了銀能夠與羧化 PFAS 結合，這對未來的水淨化系統具有許多有用的意義。

在新冠 COVID-19 大流行期間，從事科研難度更大，如何能夠成功做到？劉魯旻說，當初參加Regeneron科學競賽時，並沒有真正期待贏得任何獎項。所以，膺選STS學者是很大的驚喜，心存感謝。她認為，「追求自己真正熱愛的事業，無論如何繼續堅持下去很重要，並且永遠、永遠不放棄。

劉魯旻通過提前申請大學行動計劃（Early Action），已經被全美排名前十的加州理工學院（California Institute of Technology）錄取。她非常高興，專業將主修化學，她的職業夢想是成為一名教授，借助講台和實驗室幫助培養下一代科學家，同時通過科學研究解決重要的問題。

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