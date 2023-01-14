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路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

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歷史拼圖／加州羅斯堡 俄人傑作

編譯組／綜合報導
經過修復後的羅斯堡一景。（取自www.fortross.org網站）
經過修復後的羅斯堡一景。（取自www.fortross.org網站）

俄羅斯帝國的西向發展受挫於德意志與北歐諸國，但是東向的發展卻異常順利，17世紀不但拿下西伯利亞，18世紀還越海進軍阿拉斯加，到了19世紀初期，俄國人正式在現今的北加一帶開始與西班牙、英國、美國展開貿易競爭。

正如日不落國大英帝國的東印度公司，俄羅斯也組成半官半民的俄美公司（Russian-American Company），負責阿拉斯加與加州一帶的開發與毛皮生意。如果最終不是俄羅斯決定把阿拉斯加賣給美國，現今的俄羅斯應該是個橫跨歐亞大陸與美西的超級巨物。舊金山北邊的羅斯堡(Fort Ross)正是歷史見證之一。

不過羅斯堡建成之後，並未達到莫斯科原本的期待，既不能持續以海獺皮營利，又不能種植農作物維生，最後賣給美國商人。海獺皮短缺的最大原因在於濫捕濫殺，導致當地海獺一度瀕臨滅絕；農作物則因為北加夏季偏冷，不宜蔬果與穀物生長，唯一能種的只有馬鈴薯，但這在阿拉斯加一樣可以種，因此北加據點羅斯堡的重要性日益衰減。

再加上俄羅斯與建國後的墨西哥衝突日增，美國移民又越來越多，俄羅斯越來越難維持當地的政治、經濟影響力，1841年決定以3萬元把羅斯堡賣給美國商人John Sutter，但是John Sutter開的是空頭支票，莫斯科最後一毛都沒拿到。俄國之後又在1867年把阿拉斯加賣給美國，就此退出美洲大陸。

不過，一毛錢都沒出的John Sutter卻因為羅斯堡而大發利市，因為七年之後就開始了淘金熱，他從羅斯堡弄來的資源剛好趕上風潮，他建立的Sutter's Fort最後成為沙加緬度的發祥地。時至今日，羅斯堡與Sutter's Fort都已經成為州立歷史公園，成為北加歷史演變的最佳見證。

1812年時的羅斯堡。（取自www.fortross.org網站）
1812年時的羅斯堡。（取自www.fortross.org網站）

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