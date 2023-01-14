史上最致命風暴 持續到下周
當局13日表示，從聖誕節開始席捲加州的一連串大氣河風暴是加州史上最致命的天然災害之一，而這些風暴尚未結束，將持續到下周。
預計未來幾天還會有兩場大氣河襲擊北加州，由於土壤已吸飽水分，河流水位將繼續上漲，社區應準備好應對洪水、土石流、強風、停電、危險道路等狀況。
國家氣象局已對灣區發布了14日白天的強風預警，同時對北海岸到大索爾（Big Sur）發布了從14日清晨3時到16日上午的沿海洪水預警。
在受災嚴重的蒙特瑞縣，沙林納河（Salinas River）13日的水位已上漲至洪水水位，當地官員警告，周末水位的上漲可能關閉通往部分地區的道路，有可能將蒙特瑞半島變成一座虛擬孤島。
截至13日，加州已至少有19人在暴風雨中喪生，58縣中有41縣已處於聯邦緊急狀態下。根據氣象局的數據，加州過去18天的總降雨量超過9吋，部分地區的降雨量甚至超過正常時期一年的降雨量。
加州州長辦公室緊急服務部門主任沃德（Nancy Ward）13日在記者會上說：「最近的風暴是加州現代史上最致命的自然災害之一，我們經歷了破壞房屋和基礎設施的洪水、堤防決堤、土石流、颶風，甚至還有龍捲風，而我們尚未走出困境。」
加州水資源局（Department of Water Resources）官員表示，他們正在監測加州七個河流地區，包括俄羅斯河（Russian River）和沙林納河，預測這些河流未來幾天的水位會超過洪水水位。
水資源局洪水管理部門經理阿里奇（Jeremy Arrich）說：「許多地區的河流水位本周已下降，但預測未來幾天會再次上漲。」
氣象局預報，接下來兩場風暴出現的時間分別是13日晚上到14日以及15日到17日，將為灣區帶來約2到3吋的雨量。氣象局表示，雖然這兩場風暴的降雨將比之前的風暴少，但由於各地土壤都已吸飽水分，因此，即便是短暫的傾盆大雨，也可能造成嚴重的破壞。洛杉磯加大氣候科學家史溫（Daniel Swain）說：「這個周末會出現更多洪水。」
截至13日，加州約有2萬名用戶受到停電影響，許多居民已連續多天無電可用。太平洋瓦電（PG&E）官員推文表示，他們預計本周末會有更多用戶停電。
聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency）13日表示，拜登總統正在考慮是否要升級加州的緊急狀態。
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