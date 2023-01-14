我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

史上最致命風暴 持續到下周

編譯組／綜合13日電
官員表示，風暴還未結束，加州尚未走出困境。（美聯社）
官員表示，風暴還未結束，加州尚未走出困境。（美聯社）

當局13日表示，從聖誕節開始席捲加州的一連串大氣河風暴是加州史上最致命的天然災害之一，而這些風暴尚未結束，將持續到下周。

預計未來幾天還會有兩場大氣河襲擊北加州，由於土壤已吸飽水分，河流水位將繼續上漲，社區應準備好應對洪水、土石流、強風、停電、危險道路等狀況。

國家氣象局已對灣區發布了14日白天的強風預警，同時對北海岸到大索爾（Big Sur）發布了從14日清晨3時到16日上午的沿海洪水預警。

在受災嚴重的蒙特瑞縣，沙林納河（Salinas River）13日的水位已上漲至洪水水位，當地官員警告，周末水位的上漲可能關閉通往部分地區的道路，有可能將蒙特瑞半島變成一座虛擬孤島。

截至13日，加州已至少有19人在暴風雨中喪生，58縣中有41縣已處於聯邦緊急狀態下。根據氣象局的數據，加州過去18天的總降雨量超過9吋，部分地區的降雨量甚至超過正常時期一年的降雨量。

加州州長辦公室緊急服務部門主任沃德（Nancy Ward）13日在記者會上說：「最近的風暴是加州現代史上最致命的自然災害之一，我們經歷了破壞房屋和基礎設施的洪水、堤防決堤、土石流、颶風，甚至還有龍捲風，而我們尚未走出困境。」

加州水資源局（Department of Water Resources）官員表示，他們正在監測加州七個河流地區，包括俄羅斯河（Russian River）和沙林納河，預測這些河流未來幾天的水位會超過洪水水位。

水資源局洪水管理部門經理阿里奇（Jeremy Arrich）說：「許多地區的河流水位本周已下降，但預測未來幾天會再次上漲。」

氣象局預報，接下來兩場風暴出現的時間分別是13日晚上到14日以及15日到17日，將為灣區帶來約2到3吋的雨量。氣象局表示，雖然這兩場風暴的降雨將比之前的風暴少，但由於各地土壤都已吸飽水分，因此，即便是短暫的傾盆大雨，也可能造成嚴重的破壞。洛杉磯加大氣候科學家史溫（Daniel Swain）說：「這個周末會出現更多洪水。」

截至13日，加州約有2萬名用戶受到停電影響，許多居民已連續多天無電可用。太平洋瓦電（PG&E）官員推文表示，他們預計本周末會有更多用戶停電。

聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency）13日表示，拜登總統正在考慮是否要升級加州的緊急狀態。

加州 洪水 風暴

上一則

雷傑納隆科學獎 北加17名華生上榜 3月拚進40名

下一則

兆彩13.5億 彩民試手氣 幸運店大排長龍

延伸閱讀

聯邦宣布 加州旱象明顯改善

聯邦宣布 加州旱象明顯改善
歷史拼圖／加州州徽女神 象徵智慧

歷史拼圖／加州州徽女神 象徵智慧
金山灣區台灣文化導覽 推展美食文化

金山灣區台灣文化導覽 推展美食文化
金山灣區媽媽教室 1/20教種水果

金山灣區媽媽教室 1/20教種水果
谷歌母公司旗下裁員 專家：矽谷經濟無崩跌跡象

谷歌母公司旗下裁員 專家：矽谷經濟無崩跌跡象
無盡風暴肆虐加州 氣象局：進一步向北移動

無盡風暴肆虐加州 氣象局：進一步向北移動

熱門新聞

不少華人對於中國人不能擁有中美雙重國籍的規定耿耿於懷，尤其疫情期間因為中國簽證難辦，導致很多海外華人無法回國探望親人。（本報資料照片）

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

2023-01-09 16:01
律師提醒使用兩本護照入出境美國已觸法。(取材自海關邊境保護局臉書)

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

2023-01-09 12:59
華人林先生分享自己當網約車的經歷。 (Shutterstock)

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

2023-01-11 13:07
華人移民律師現在很忙，因為很多中國人和台灣人都想潤。（取材自移民局網站）

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

2023-01-07 12:30
唐國強在洛杉磯也擁有百萬豪宅。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

2023-01-12 21:57
李女士購買的爬爬墊超出了體積，要另算運費。（圖：李女士提供）

海淘集運來美踩雷 華人：沒比在美買便宜

2023-01-08 02:20

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款