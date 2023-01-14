史上最致命風暴 持續到下周

官員表示，風暴還未結束，加州尚未走出困境。（美聯社）

當局13日表示，從聖誕節開始席捲加州 的一連串大氣河風暴 是加州史上最致命的天然災害之一，而這些風暴尚未結束，將持續到下周。

預計未來幾天還會有兩場大氣河襲擊北加州，由於土壤已吸飽水分，河流水位將繼續上漲，社區應準備好應對洪水 、土石流、強風、停電、危險道路等狀況。

國家氣象局已對灣區發布了14日白天的強風預警，同時對北海岸到大索爾（Big Sur）發布了從14日清晨3時到16日上午的沿海洪水預警。

在受災嚴重的蒙特瑞縣，沙林納河（Salinas River）13日的水位已上漲至洪水水位，當地官員警告，周末水位的上漲可能關閉通往部分地區的道路，有可能將蒙特瑞半島變成一座虛擬孤島。

截至13日，加州已至少有19人在暴風雨中喪生，58縣中有41縣已處於聯邦緊急狀態下。根據氣象局的數據，加州過去18天的總降雨量超過9吋，部分地區的降雨量甚至超過正常時期一年的降雨量。

加州州長辦公室緊急服務部門主任沃德（Nancy Ward）13日在記者會上說：「最近的風暴是加州現代史上最致命的自然災害之一，我們經歷了破壞房屋和基礎設施的洪水、堤防決堤、土石流、颶風，甚至還有龍捲風，而我們尚未走出困境。」

加州水資源局（Department of Water Resources）官員表示，他們正在監測加州七個河流地區，包括俄羅斯河（Russian River）和沙林納河，預測這些河流未來幾天的水位會超過洪水水位。

水資源局洪水管理部門經理阿里奇（Jeremy Arrich）說：「許多地區的河流水位本周已下降，但預測未來幾天會再次上漲。」

氣象局預報，接下來兩場風暴出現的時間分別是13日晚上到14日以及15日到17日，將為灣區帶來約2到3吋的雨量。氣象局表示，雖然這兩場風暴的降雨將比之前的風暴少，但由於各地土壤都已吸飽水分，因此，即便是短暫的傾盆大雨，也可能造成嚴重的破壞。洛杉磯加大氣候科學家史溫（Daniel Swain）說：「這個周末會出現更多洪水。」

截至13日，加州約有2萬名用戶受到停電影響，許多居民已連續多天無電可用。太平洋瓦電（PG&E）官員推文表示，他們預計本周末會有更多用戶停電。

聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency）13日表示，拜登總統正在考慮是否要升級加州的緊急狀態。